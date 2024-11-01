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選角｜新生代演員爭霸戰11.11首播 盤點7大矚目選手  

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

《選角》參加者（上排左起）陳映影Santis、張右雨、暐翹＠Strayz；（下排左起）陳浩恩Happy、王耀宏Meaning、鍾尚旻Joe。

雖然皇牌節目《全民造星》今年暫別螢光幕，ViuTV仍保留選秀傳統，只是不再選偶像，改選新生代演員。全新真人騷《選角》將於11月11日首播，找來重量級老戲骨導師評判坐陣，當中不乏熟悉的臉孔參戰。

謝君豪任策劃人及導師

由金馬影帝謝君豪出任策劃人及導師，金像影后毛舜筠擔任評判，影壇新秀陳湛文作主持，《選角》陣容星光熠熠。46位參賽者日前正式亮相，最年輕的僅18歲。素人以外，造星落選者、女團成員、YouTuber也在名單之列，究竟擁有較多幕前經驗是優勢，抑或缺乏新鮮感，甚至已被定型難突破？

造星敗將重生戰

今次《選角》為人注目的，莫過於齊聚《全民造星》3朝元老。《造星I》二十強管鋈、《造星III》二十強右雨（張右雨）及《造星IV》第11名兼女團Strayz成員暐翹。相隔6年再玩ViuTV選秀，管鋈近年積極參演電影，如在《殺出個黃昏》、《別叫我「賭神」》亦見他的身影，惟都是跑龍套的角色，未留下深刻印象。

亞姐出身的右雨出道6年苦無代表作，把心一橫再挑戰《選角》。

相反，右雨比賽後獲MakerVille簽約成旗下女藝人，看似出鏡機會較多，卻偏向主持為主。身為藝人再玩選秀，不少網民狠批右雨「老是常出現」，惟右雨確實鮮有參演電影或劇集的機會，對上一部作品已是《940920》，亦非主要角色。

至於暐翹，雖然與另外4位入未選COLLAR的《造星IV》參加者CK、VAL、Ariel及榛綦自資組成女團Strayz，但組合至今已超過1年無推出新作，前路茫茫。隊友相繼單飛出歌，身兼拉丁舞導師的暐翹去年亦有推出個人作品，惟星途發展依然平平。不論管鋈、右雨抑或暐翹，《選角》或成最後一次的成名機會。

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人氣YouTuber大亂鬥

近年大批新世代YouTuber堀起，惟高人氣亦是雙面刃，不但平日言行舉止會被放大檢視，玩選秀若實力不足更易成箭靶。今次《選角》亦有不少KOL及影片創作者參戰，位位都大有來頭。

原名陳濬樺的陳映影（Santis）原為人氣YouTube頻道「FHProductionHK」幕前成員，兩年前無預警解約成自由身演員，其後多以拍攝MV為主，最為人熟知的是參演張天賦《反對無效》與MC傳緋聞。貴為女神的Santis外形討好，Instagram坐擁16萬粉絲，被睇高一綫。

女神Santis改名陳映影重新出發。

有睇開YouTube的觀眾，相信都會對陳浩恩（Happy）不感陌生。身為前Whizoo、Acoo骨幹成員的Happy轉數快、口才好，平日主持節目相當自然流暢，演技實力備受期待。

另外自「試當真校花校草」出身的Meaning（王耀宏） 年僅21歲，身形高挑、外形酷似韓仔。出道短短1年已獲多個時裝、美粧品牌垂青，是新一代人氣小鮮肉之一。

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除此之外，若要數近期最Hit的IG Reels創作者，來自「freeeboyzzzz自由男孩」的鍾尚旻（Joe）相信是Z世代人氣王。以無厘頭搞笑作風吸引大批粉絲，freeeboyzzzz數條IG Reels已突破百萬觀看次數，Joe更被票選為最多Like參賽者頭三位，可謂節目黑馬。

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