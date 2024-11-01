靚媽精明眼｜海港城連卡佛Lane Crawford+Joyce名牌開倉　Alexander Wang/Jacquemus/Sacai低至15折

【Lane Crawford/JOYCE/海港城展銷集/開倉優惠】本地名牌潮店Lane Crawford及JOYCE共同於尖沙咀海港城舉行開倉優惠！大量名牌女裝和配飾商品最高可享15折，而且還有折上折割價優惠，即睇精選貨品。

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海港城開倉｜折上折優惠

即日起至11月4日JOYCE和Lane Crawford於九倉電訊中心舉行開倉優惠，JOYCE設計師系列最高可享3折，購買 3 件商品可額外享85折，購買 5件商品可額外享75折；Lane Crawford女裝和配飾則最高可享15折。

精選品牌包括Alexander Wang、Jacquemus、J.W.Anderson、Jean Paul Gaultier、Sacai等等，還有集團旗下的平價鞋履品牌Pedder Red以低價發售，最適合上班族之選。

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海港城開倉｜男女裝系列

開倉貨品除了夏天款式，還備有入秋系列，返工必備包括Alexander Wang短身恤衫、Alice Olivia西裝褸、Theory冷外套、MO&Co.毛毛褸、Self-portrait tweet 外套裙款，非常抵買。

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海港城開倉｜手袋配飾

手袋方面，從夏日籐籃到派對手提包，置滿好幾個貨架，包括有帽子界香奈兒Maison Michel設計的草帽形小手袋原價$2,790 折後價$558，MARIA OLIVER 正價$14,200 折後價$2,840、J.W. Anderson正價$4,900 折後價$1,960等，絶對是搶手貨！

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海港城開倉｜男女鞋款

今次開倉著實是「鞋履控」的天堂，款式多到數之不盡，從及膝長靴、中靴、軍靴、厚底鞋、紳士鞋、高跟鞋到涼鞋款，應有盡有！而當中有今季大熱尖頭蝴蝶結鞋、芭蕾舞鞋、Mary Jane款式，不過部份已斷碼，因此要買就快手！

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連卡佛Lane Crawford及Joyce開倉詳情

日期：即日起至11月4日

時間：11:00am - 8:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 （尖沙咀站A出口）（地圖）

更多詳情瀏覽：【海港城Facebook專頁】

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