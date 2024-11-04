生育抉擇丨19歲港女北上結紮花2.2萬徹底絕育　剖白背後心酸原因：唔想輪迴悲劇

【北上／結紮／絕育手術／避孕】不少人都會期望有自己的下一代，一名19歲少女近日於網上分享其北上結紮經歷，指過程中雖然母親不支持，但由於1個原因仍堅持完全絕育。她指即使手術後感到劇痛，仍不感後悔。

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該名女生於Dcard以「19歲女仔結紥」為題，講述北上結紮原因及過程，她指自己「唔打算生bb，但有性行為」，加上向來比較「獨行獨斷」，因此有結紥念頭。她曾同家人男友提及:

同屋企人輕輕提過我想結紥，爸爸冇意見，媽媽唔建議，男朋友話尊重我所有諗法。 一開始搵資料，香港嘅價錢太高且要私家，我負擔唔起，所以搵咗內地嘅。先係微信上面問啦，因為未夠20歲，所以要帶親屬上去簽名。咁好慶幸我有一個咩都支持我嘅爸爸肯陪我去，雖然我事先冇同佢講過，但係佢都肯幫我簽字。

女生指，因為香港價錢太昂貴，才決定北上，而由於當時未足20歲，她要找爸爸陪伴及簽字。當到達醫院後，醫生除了進行一系列例行檢查，亦曾多次重覆問她，是否真的要進行結紥手術，甚至擔心她將來會後悔，建議以「活紥」取代「剪斷輸卵管」作絕育手段，不過卻被女生斷言拒絕。

手術的醫生講做活紥，即係用帶綁住就好，應該係驚我將來後悔，就算想生返，復原嘅機會都大。但係我再同做手術嘅醫生溝通，話要剪斷輸卵管，百分百嘅絕育。

接下來，她指自己需要經過一大輪檢查，如「照B超，掃X光，驗尿」，而且因為自己難忍肚餓，竟然意外地將手術時間延後:

唔知係咪個天都唔想我做呢個手術，我朝早咩都冇食，中午1點忍唔住食咗個包，2點見完醫生，佢同我講要空腹6小時先可以開始手術。所以要等到夜晚7點先做到。

由檢查再經過6小時空腹，女生指真正做手術時已經是晚上7點，她吸入麻醉氣體便自然地睡著，而醒來第一反應是劇痛，令她難以動彈。

講真痛到癲，佢有俾尿道管，prefer我前6個鐘係可以排尿嘅，但係我痛到連小便都唔得....一直都冇瞓覺

女生指，原先以為可以星期日即日做完便出院，但因為傷口發炎，她最終在星期二才被允許離開。她指離開時，傷口仍然劇痛，而且發現埋單共2萬人民幣，比預期多出9000人民幣。

2萬人民幣係結紥嘅費用。然後又痛又開心咁返香港，係羅湖坐上80蚊的港鐵頭等車廂返屋企。返到去俾阿媽心痛嘅碎碎唸: 做咩咁衝動啊…唉唔做都做咗了，唔痛唔痛了…

女生指由手術至今已經1年，自己之所以決定於網上發文，是因為眼見網上女生結紥資料「少得可憐」，並交代堅持絕育原因是自己未來的規劃，「一直都冇擺過小朋友係裡面」，而且沒有信心令下一代開心：

係各種現實嘅枷鎖會令我覺得，生小朋友，俾佢黎到呢個世界係痛苦嘅。我唔想小朋友一出世就要學呢樣學個樣。我唔想小朋友要係一個納米房裡面大個。我唔想小朋友嘅童年係冇爸爸媽媽陪，而係爺爺嫲嫲或者工人姐姐陪。想要嘅野爸爸媽媽唔俾買，係學校可能會俾人霸凌，再去受公開試嘅壓力.....我唔想由我再帶黎一個咁嘅輪迴悲劇....可能我見識嘅野都係太少，感受唔到呢個世界有幾美好，但係既然我都感受唔到呢個世界嘅快樂，又點樣帶快樂俾下一代呢？

結紮絕育丨拆解女性外科結紮手術

根據家計會資料，輸卵管結紮手術是透過切斷或封閉輸卵管，使精子和卵子不能相遇，達到永久避孕的目的。女性輸卵管結紮手術共有兩種，分別為「經腹腔結紮手術」和「腹腔鏡結紮手術」。在非常罕見的情形下，女性在手術後仍會懷孕，這主要是因為結紮部位再復通的緣故。

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