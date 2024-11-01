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華姐余思霆丨朱敏瀚舊愛腹部微隆疑大肚　余思霆大方講懷孕傳聞：謝謝大家的關心

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

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余思霆大方講懷孕傳聞。

【余思霆 / 宅男女神 / 朱敏瀚】2017年華姐冠軍余思霆身為宅男女神，兼且曾於美國曼哈頓的公立藝術高中Professional Performing Arts School修舞蹈（花式滑冰），體態一向保持得十分好。

不過，日前余思霆在個人IG上載照片，卻被網民留意到她的腹部微隆竟有小肚腩，令不少網民懷疑余思霆懷孕。

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華姐余思霆丨腹部微隆似有喜

事因在10月30日，她在IG上載與樹懶的合照，留言：「My life My style！自己的人生自由操控！你說對吧？」

照片中可看到，余思霆湊近樹懶合照，穿上黑色V背心短裙的余思霆露卻腹部微隆，與她一向好身段甚有差別，有網民奇怪留言指她竟有「小肚腩」，甚至有人留言「恭喜恭喜你有身紀。」

華姐余思霆丨突然上載「大肚相」

突然被傳懷孕的余思霆，在今日（11月1日）在IG以Story方式上載一張「大肚相」，並寫道：「謝謝大家的關心我沒有懷孕！！！」即是以幽默的方式澄清自己沒有懷孕。

現年30歲的余思霆於台灣花蓮出生，於13歲時隨家人舉家移民美國紐約。長大後，來港參加《2017年度國際中華小姐競選》，擊敗林宣妤奪冠繼而加入TVB。

余思霆曾與天堂鳥成員歐喬鋒交往，不過2018年6月分手。其後，她與TVB小生朱敏瀚因拍劇集《好日子》結緣成為情侶，不過二人關係在2019年5月才曝光，但在2022年7月27日和平分手。

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