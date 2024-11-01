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麥當勞優惠｜3款$36超值套餐優惠回歸　雙層魚柳包/豬柳蛋漢堡/12件麥樂雞

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

3款$36超值套餐優惠回歸，雙層魚柳包/豬柳蛋漢堡/12件麥樂雞。（麥當勞提供）

麥當勞於11月4至8日（下星期一至五）推出3款$36超值套餐優惠；新一輪「晚餐指定超值套餐優惠減$5」亦同步推出。

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    • 11月4至8日（下星期一至五）起，麥當勞App用戶可享$36超值套餐優惠，3款套餐包括$36雙層魚柳包套餐、$36雙層豬柳蛋漢堡套餐及$36麥樂雞（6+6件）套餐。而同日起，晚餐時段用戶可使用「指定超值套餐減$5優惠」。

    The Signature Collection系列優惠亦繼續供應，包括「三重芝士安格斯四道菜套餐減$5」，三重芝士安格斯配朱古力脆脆草莓麥旋風等四道菜套餐減$5。「$39芝士安格斯套餐」優惠亦會繼續供應。

    此外，早餐時段亦會繼續提供多款滋味優惠，期間限定「蕃茄濃湯扭扭粉套餐減$3」優惠、「$22 醒晨超值選配飲品」、「$27 醒晨超值選配熱即磨鮮奶咖啡」

    下午茶優惠則有「$20魚柳飽或麥香雞配熱港式奶茶」、「$20脆香雞翼（2件）配汽水」（可轉配或加錢升級其他飲品）。

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