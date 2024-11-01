車禍失憶︱男子車禍昏迷時間凍結39年　甦醒後記憶停留23歲照鏡驚見「阿伯樣」崩潰

▲ 男子車禍昏迷時間凍結39年 甦醒後記憶停留23歲照鏡驚見「阿伯樣」崩潰

【失憶／車禍／昏迷／時間凍結】被偷走的39年！義大利一名男子在上世紀80年代遇上車禍後陷入昏迷，在39年後突然甦醒；然而他的記憶卻仍停留在發生意外時的23歲，令他難以接受現實。

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綜合外媒報道，1980年，義大利男子盧西亞諾（LucianoD'Adamo）在羅馬遭遇一場嚴重車禍，之後他便陷入長達39年的昏迷，直至2019年才甦醒。

車禍失憶︱記憶停留23歲 不知母親離世、兒子已成年

盧西亞諾醒來後，以為自己只有23歲，還要求醫護人員通知他的母親，告知他出了車禍。但盧西亞諾並不知道，母親早已在他昏迷期間離世。

後來，醫護人員試探性問他「你結婚了嗎？」，盧西亞諾則表示，自己即將與19歲女友結婚。但隨後，他的妻子與小孩進入病房，一個成年的男子叫了盧西亞諾一聲爸爸，令盧西亞諾難以置信：

他一定有30歲了。我才23歲，他怎麼可能是我兒子？

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車禍失憶︱與親人重建關係 至今仍未熟悉新世界

得知真相後的盧西亞諾心靈受到衝擊，對於自己失去了39年極為震驚，無法接受自己已經62歲的事實。他又走到鏡子前，看到鏡面出現一名年長男士，嚇得他失聲尖叫：

這不是我，是別人。我很害怕，因為這就像一部恐怖電影。

護士嘗試讓他冷靜下來。經過5年至今，盧西亞諾仍在重新熟悉新世界；整起事件仿若《美國隊長》被冰封後甦醒情節的現實版。所幸目前，盧西亞諾已漸漸和身邊的親人重建關係，慢慢融入社會中。