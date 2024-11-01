  • 27°C
香港時間：2024111日 (五) 19:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

車禍失憶︱男子車禍昏迷時間凍結39年　甦醒後記憶停留23歲照鏡驚見「阿伯樣」崩潰

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

男子車禍昏迷時間凍結39年　甦醒後記憶停留23歲照鏡驚見「阿伯樣」崩潰

【失憶／車禍／昏迷／時間凍結】被偷走的39年！義大利一名男子在上世紀80年代遇上車禍後陷入昏迷，在39年後突然甦醒；然而他的記憶卻仍停留在發生意外時的23歲，令他難以接受現實。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感

綜合外媒報道，1980年，義大利男子盧西亞諾（LucianoD'Adamo）在羅馬遭遇一場嚴重車禍，之後他便陷入長達39年的昏迷，直至2019年才甦醒。

車禍失憶︱記憶停留23歲 不知母親離世、兒子已成年

盧西亞諾醒來後，以為自己只有23歲，還要求醫護人員通知他的母親，告知他出了車禍。但盧西亞諾並不知道，母親早已在他昏迷期間離世。

後來，醫護人員試探性問他「你結婚了嗎？」，盧西亞諾則表示，自己即將與19歲女友結婚。但隨後，他的妻子與小孩進入病房，一個成年的男子叫了盧西亞諾一聲爸爸，令盧西亞諾難以置信：

他一定有30歲了。我才23歲，他怎麼可能是我兒子？

點擊圖片放大
+3
+2

車禍失憶︱與親人重建關係 至今仍未熟悉新世界

得知真相後的盧西亞諾心靈受到衝擊，對於自己失去了39年極為震驚，無法接受自己已經62歲的事實。他又走到鏡子前，看到鏡面出現一名年長男士，嚇得他失聲尖叫：

這不是我，是別人。我很害怕，因為這就像一部恐怖電影。

護士嘗試讓他冷靜下來。經過5年至今，盧西亞諾仍在重新熟悉新世界；整起事件仿若《美國隊長》被冰封後甦醒情節的現實版。所幸目前，盧西亞諾已漸漸和身邊的親人重建關係，慢慢融入社會中。

相關文章

罕見病｜16歲少女被踢中頭嚴重腦震蕩　記憶停留受傷當日：每2小時重置
10:42 2024/10/28
罕見病｜16歲少女被踢中頭嚴重腦震蕩　記憶停留受傷當日：每2小時重置
醫療醜聞︱30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣
12:06 2024/10/21
醫療醜聞︱30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣
一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面
11:08 2024/10/07
一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面

你可能感興趣

罕見病｜16歲少女被踢中頭嚴重腦震蕩　記憶停留受傷當日：每2小時重置
10:42 2024/10/28
罕見病｜16歲少女被踢中頭嚴重腦震蕩　記憶停留受傷當日：每2小時重置
醫療醜聞︱30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣
12:06 2024/10/21
醫療醜聞︱30歲男心臟驟停被判「腦死」摘器官捐贈途中蘇醒　醫護心理受創：他在痛苦扭動哭泣
一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面
11:08 2024/10/07
一代車神丨舒麥加滑雪意外後一度全身癱瘓　神隱11年傳於愛女婚禮首露面
健康問題 網絡熱話 交通事故 美國隊長

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸