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消委會濕紙巾2024｜部分濕紙巾含類雌激素1款含菌量超標近500倍　消委會及水中銀推薦15款安全濕紙巾

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

消委會及水中銀推介15款安全濕紙巾。

【消委會濕紙巾／水中銀／消毒濕紙巾／類雌激素】消費者委員會及水中銀生物科技（國際）有限公司（下稱水中銀）曾分別檢測20款及14款市面上的濕紙巾，TOPick根據測試結果，一共整理出15款安全之選，包括強生、維達、思詩樂等牌子，供大家參考。

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消委會濕紙巾｜一款濕紙巾含菌量超標500倍

消委會在2023年測試了市面上20款較常見的個人護理濕紙巾，這些濕紙巾樣本用途以清潔身體為主，全部均未聲稱具消毒效能，有部分樣本包裝則標示「純水」、「手口專用」等字眼。此外，大部分樣本皆聲稱適合用於嬰幼兒。

消委會就各樣本的微生物測試、含水量及酸鹼值、致敏性化學物及包封密封程度作測試，結果發現一款「DAISO」濕紙巾樣本的細菌含量超標近500倍，抵抗力較弱的長者及嬰幼兒使用，或會有更高風險。而在測試樣本中，共有8款整體評級獲得5星（當中有1款現已不再發售)，均未檢測到化學物「羥基苯甲酸酯」及「游離甲醛」，含水倍率由2.9至6.1不等，細菌菌落總數少於20，酸鹼值由4.1至5.7不等，皆符合3.5至8.5的標準要求。

消委會7款安全濕紙巾完整名單如下：

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消委會7款5星濕紙巾名單

  • 強生 手口純水濕紙巾 $36.9/20片x5包
  • 維達 純水嬰兒柔濕巾 $57.9/80片x3包
  • 屈臣氏 手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $32.9/20片x5包
  • 思詩樂 嬰兒濕潔淨棉 $27.9/2片x30包
  • 特柔 清新香味濕紙巾 $15.9/10張x3包
  • 順順兒 頂級實惠嬰兒濕紙巾 $109/80片x3包
  • Lec.Be For Baby & Kids 水99.9%幼兒即棄濕抹巾(手口用) $55/3包

水中銀濕紙巾｜8款不含類雌激素消毒濕紙巾

除了消委會外，水中銀也曾在2020年選購13個品牌、共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

是次進行檢測的消毒濕紙巾樣本，其消毒成分包括酒精、乙醇、苯扎氯銨、異丙醇及西吡氯銨（美國FDA 2019年禁用於免沖洗消毒產品）。另外，有3個樣本的消毒成分未知，但就標註無酒精成分。

結果顯示，14個樣本於慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」，1個樣本「有待改善」。其中13個「表現理想」樣本中，2款檢出類雌激素慢性毒，但均符合水中銀參考世界衛生組織 （WHO / FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

至於急性毒測試則發現8個樣本「表現理想」，不含類雌激素。另有6個樣本「有待改善」，當中雖有部分樣本不含類雌激素，但經過斑馬魚胚胎急性毒測試後未能達標。最低和最高急性毒樣本的毒性相差達23倍。

水中銀8款安全濕紙巾完整名單如下：

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水中銀8款不含類雌激素消毒濕紙巾

  • TEMPO得寶抗菌倍護濕紙巾 $10.9/10張
  • SELECT佳之選消毒濕紙巾 $6.9/15張
  • WET ONES抗菌防敏濕紙巾 $9.1/15張
  • 服部造紙除菌酒精濕紙巾 $21.5/20張
  • babySWIPE bb威寶多用途嬰兒濕紙巾 $12.9/20張
  • SANI HANDS 抗菌濕紙巾 $10.9/12張
  • Mannings 萬寧抗菌濕紙巾無香料 $5/10張
  • KLEENEX 健力氏綿柔消毒濕紙巾 $10.9/10張

濕紙巾成分｜類雌激素可損害健康

對於雌激素的危害，世界衛生組織與聯合國早已表明，其可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

此外，亦有研究數據指出孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

資料來源：消委會，水中銀生物科技（國際）有限公司

*資料源自消委會第561期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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