自製低成本高營養的學生便當！活力午餐 X TOPick最「營」創意校園午餐食譜比賽

為孩子炮製一個營養均衡又色香味俱全的校園午餐，不但能滿足他們的口味需求，更能補充他們每日的能量及營養所需，提高他們的專注力和學習效率。為了提高公眾的健康飲食意識，進一步為校園餐飲注入新活力，活力午餐 X TOPick早前舉辦最「營」創意校園午餐食譜比賽，邀請公眾發揮創意為學童設計出方便、美味、營養均衡又經濟實惠的午餐飯盒食譜。

達至營養均衡及成本效益

最「營」創意校園午餐食譜需符合營養均衡原則，選擇「三低一高」的食材，即低油（脂肪）、低鹽（鈉）、低糖和高纖，並符合預算港幣 $50以內的經濟成本效益。比賽評審團由《活力午餐》業務總監趙炎昌、《活力午餐》總廚蘇健章、《活力午餐》高級營養師林海珊、《香港經濟日報》副社長兼塊執行總編輯區達明、TOPick新聞數碼媒體編輯主任黃存新、TOPick新聞數碼市場部經理葉藹誼組成，根據餐單的創意、賣相、營養價值、成本效益、製作便捷度作評分。合資格參加者可以獲得便攜餐具套裝1套，而冠、亞、季軍更可獲得指定金額電子旅遊禮券。

性價比高創意料理

冠軍

▲ Scarlett及她的媽媽

冠軍由小朋友Scarlett及她的媽媽以一道「雜菜雞腿肉餃子配蕃茄長通粉」的親子便當取勝，不但兼具吸引的外觀及豐富的營養價值，更顯出媽媽包得一手精緻餃子的廚藝。Scarlett媽媽說：「小朋友比較不喜歡食蔬菜或肉類，因此我盡可能把食材以不同的形狀呈現不同的質感，以增加孩子的食慾，比如栗米粒、番茄粒、蘿蔔條、心形雞肉，以及混合各種食材餡料的餃子。」

成本控制方面，Scarlett媽媽善用同一食材呈現不同形狀，例如蘿蔔攪拌成餃子餡之餘，又可以切條做成配菜，既令成本大大下降，又能減少食材切剩頭尾的浪費，性價比高。「反而最大的困難是製作心形雞肉，由於當中加入了蘿蔔蓉，有時候它會出水，比較難塑形。建議先把雞肉餡放在冰箱急凍成型，就會容易煎出熟透的心型。另外要適度控制油份的攝取，太多油不健康，太少油則較難煎出漂亮的心形雞塊。

色香味與營養兼備



亞軍

▲ 沈小姐

獲得亞軍的沈小姐在構思飯盒時，除了注重均衡營養外，更着重色彩配搭吸引小朋友眼球。在烹調方面，她選擇多用蒸、灼的簡單烹調方式，以保存食材的營養達至健康目標，又能節省烹煮的時間。「我常與小朋友研究食材選用，亦會參考她對飯盒設計的建議，期望小朋友每日能夠享用到繽紛、美味又營養豐富的午餐盒，吃食得開心又健康，幸福感滿滿。」沈小姐說。

繽紛的卡通便當主要採用水果及蔬菜類，例如粟米、椰菜、露筍、甘筍、蘋果及提子等，相對營養價值高，而成本亦較低。沈小姐認為最大的挑戰在於設計便當的造型，要預先花時間想好用什麼顏色及材質的食材去組合造型。「竹園的造型便以白飯鋪底，把切好的露筍纏上紫菜條造成竹林；少量薑黃粉撈飯搓成公仔身造型，配以魚片公仔頭，再用紫菜剪出髮型；椰菜及甘筍則切成細絲營造和服細節；最後加入切成楓葉形的甘筍、粟米粒及紙傘。」

方便快捷的配搭



季軍

▲ 潘小姐

潘小姐以七彩繽紛的奪目餐盒贏得季軍殊榮，她認為一個營養的學生便當必須要符合一定的營養價值，而且製作簡單方便。因此，她着重加入蔬果為先，包括秋葵、甘筍、粟米、西蘭花，再配搭少量的肉類、蛋類補充營養所需，蔬果的成本亦相對經濟實惠。

潘小姐分享：「我希望享用便當的人，都能感受那份烹煮的心意。七彩繽紛的食材配搭，可以吸引到小朋友的焦點，這個食譜的重點採用了三色米增加色彩和層次。同時間，三色米亦比白飯更健康，口感亦豐富，在營養及質感上都符合我的所需。建議豬肉卷的部分可以預先捲好，放入雪櫃急凍，翌日製作時便會快很多。當中需加以改善的地方，便是粟米汁可以轉成其他製作更為快捷的醬汁。」

（特約）