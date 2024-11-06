  • 18°C
香港時間：202526日 (四) 17:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

自製低成本高營養的學生便當！活力午餐 X TOPick最「營」創意校園午餐食譜比賽

特約

發布時間： 2024/11/06 00:00

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

為孩子炮製一個營養均衡又色香味俱全的校園午餐，不但能滿足他們的口味需求，更能補充他們每日的能量及營養所需，提高他們的專注力和學習效率。為了提高公眾的健康飲食意識，進一步為校園餐飲注入新活力，活力午餐 X TOPick早前舉辦最「營」創意校園午餐食譜比賽，邀請公眾發揮創意為學童設計出方便、美味、營養均衡又經濟實惠的午餐飯盒食譜。

達至營養均衡及成本效益

最「營」創意校園午餐食譜需符合營養均衡原則，選擇「三低一高」的食材，即低油（脂肪）、低鹽（鈉）、低糖和高纖，並符合預算港幣 $50以內的經濟成本效益。比賽評審團由《活力午餐》業務總監趙炎昌、《活力午餐》總廚蘇健章、《活力午餐》高級營養師林海珊、《香港經濟日報》副社長兼塊執行總編輯區達明、TOPick新聞數碼媒體編輯主任黃存新、TOPick新聞數碼市場部經理葉藹誼組成，根據餐單的創意、賣相、營養價值、成本效益、製作便捷度作評分。合資格參加者可以獲得便攜餐具套裝1套，而冠、亞、季軍更可獲得指定金額電子旅遊禮券。

性價比高創意料理

冠軍

Scarlett及她的媽媽

冠軍由小朋友Scarlett及她的媽媽以一道「雜菜雞腿肉餃子配蕃茄長通粉」的親子便當取勝，不但兼具吸引的外觀及豐富的營養價值，更顯出媽媽包得一手精緻餃子的廚藝。Scarlett媽媽說：「小朋友比較不喜歡食蔬菜或肉類，因此我盡可能把食材以不同的形狀呈現不同的質感，以增加孩子的食慾，比如栗米粒、番茄粒、蘿蔔條、心形雞肉，以及混合各種食材餡料的餃子。」

成本控制方面，Scarlett媽媽善用同一食材呈現不同形狀，例如蘿蔔攪拌成餃子餡之餘，又可以切條做成配菜，既令成本大大下降，又能減少食材切剩頭尾的浪費，性價比高。「反而最大的困難是製作心形雞肉，由於當中加入了蘿蔔蓉，有時候它會出水，比較難塑形。建議先把雞肉餡放在冰箱急凍成型，就會容易煎出熟透的心型。另外要適度控制油份的攝取，太多油不健康，太少油則較難煎出漂亮的心形雞塊。 

色香味與營養兼備

亞軍

沈小姐

獲得亞軍的沈小姐在構思飯盒時，除了注重均衡營養外，更着重色彩配搭吸引小朋友眼球。在烹調方面，她選擇多用蒸、灼的簡單烹調方式，以保存食材的營養達至健康目標，又能節省烹煮的時間。「我常與小朋友研究食材選用，亦會參考她對飯盒設計的建議，期望小朋友每日能夠享用到繽紛、美味又營養豐富的午餐盒，吃食得開心又健康，幸福感滿滿。」沈小姐說。

繽紛的卡通便當主要採用水果及蔬菜類，例如粟米、椰菜、露筍、甘筍、蘋果及提子等，相對營養價值高，而成本亦較低。沈小姐認為最大的挑戰在於設計便當的造型，要預先花時間想好用什麼顏色及材質的食材去組合造型。「竹園的造型便以白飯鋪底，把切好的露筍纏上紫菜條造成竹林；少量薑黃粉撈飯搓成公仔身造型，配以魚片公仔頭，再用紫菜剪出髮型；椰菜及甘筍則切成細絲營造和服細節；最後加入切成楓葉形的甘筍、粟米粒及紙傘。」

方便快捷的配搭

季軍

潘小姐

潘小姐以七彩繽紛的奪目餐盒贏得季軍殊榮，她認為一個營養的學生便當必須要符合一定的營養價值，而且製作簡單方便。因此，她着重加入蔬果為先，包括秋葵、甘筍、粟米、西蘭花，再配搭少量的肉類、蛋類補充營養所需，蔬果的成本亦相對經濟實惠。

潘小姐分享：「我希望享用便當的人，都能感受那份烹煮的心意。七彩繽紛的食材配搭，可以吸引到小朋友的焦點，這個食譜的重點採用了三色米增加色彩和層次。同時間，三色米亦比白飯更健康，口感亦豐富，在營養及質感上都符合我的所需。建議豬肉卷的部分可以預先捲好，放入雪櫃急凍，翌日製作時便會快很多。當中需加以改善的地方，便是粟米汁可以轉成其他製作更為快捷的醬汁。」

（特約）

最高瀏覽

鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
鼻咽癌｜前TVB男星患鼻咽癌治療4個月暴瘦26磅　曾因出軌家暴星途盡毀北上做清潔工
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S徐熙媛猝逝｜大S活不過50歲遺一對兒女　小S被批「有4女1子」網民直呼：起雞皮疙瘩
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
大S離世丨大S遺言叮囑「必做3件事」　小S最新回應後事安排
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜隱世算命師批中大S活不過50歲　再批范冰冰胞弟范丞丞27歲九死一生
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘
徐熙媛大S去世｜大S與小S早有「姊妹約定」 　臨終前已交代遺言：她要知道我最後幾分鐘