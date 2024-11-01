保障關鍵基礎設施︱鄧炳強：積極考慮放寬事故通報時限

▲ 逾200位持分者出席簡介會。（政府新聞處圖片）

保安局局長鄧炳強今日（11月1日）在政府總部主持「加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全──建議立法框架」諮詢報告簡介會，逾200位持分者出席。

外國商會等200位持分者出席

出席者包括本地和外國商會、有機會被指明為「關鍵基礎設施營運者」的機構、網絡保安服務供應商、網絡保安審計服務公司、擬議條例建議的指定監管機構、行業專業團體及法定機構等。

鄧炳強向與會者闡述月前諮詢的結果和推展立法工作的未來路向，總括在今年七月進行的諮詢共收到53份意見書，當中52份（包括47份來自業界）支持立法或提出正面建議。並就意見書中一些主要關注作出回應，包括積極考慮放寬事故通報時限、重申條例不具域外效力，亦不針對個人資料及商業機密。

本月舉辦十場工作會議 以優化條文

保安局稱，鄧炳強和其他保安局官員在簡介會上解答與會者就不同方面的提問，他說保安局正積極考慮諮詢期間收到的部分建議，本月起亦會為業界持分者舉辦十場工作會議，以優化相關條文，爭取在今年內將條例草案定稿並提交立法會審議。

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