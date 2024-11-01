  • 25°C
香港時間：2024111日 (五) 22:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保障關鍵基礎設施︱鄧炳強：積極考慮放寬事故通報時限

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

逾200位持分者出席簡介會。（政府新聞處圖片）

保安局局長鄧炳強今日（11月1日）在政府總部主持「加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全──建議立法框架」諮詢報告簡介會，逾200位持分者出席。

外國商會等200位持分者出席

出席者包括本地和外國商會、有機會被指明為「關鍵基礎設施營運者」的機構、網絡保安服務供應商、網絡保安審計服務公司、擬議條例建議的指定監管機構、行業專業團體及法定機構等。

鄧炳強向與會者闡述月前諮詢的結果和推展立法工作的未來路向，總括在今年七月進行的諮詢共收到53份意見書，當中52份（包括47份來自業界）支持立法或提出正面建議。並就意見書中一些主要關注作出回應，包括積極考慮放寬事故通報時限、重申條例不具域外效力，亦不針對個人資料及商業機密。

本月舉辦十場工作會議 以優化條文

保安局稱，鄧炳強和其他保安局官員在簡介會上解答與會者就不同方面的提問，他說保安局正積極考慮諮詢期間收到的部分建議，本月起亦會為業界持分者舉辦十場工作會議，以優化相關條文，爭取在今年內將條例草案定稿並提交立法會審議。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
16:35 2024/07/02
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
22:50 2024/08/20
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
保障關鍵基礎設施丨擬放寬嚴重事故通報時限　條例料最快2026年生效
18:11 2024/10/02
保障關鍵基礎設施丨擬放寬嚴重事故通報時限　條例料最快2026年生效

你可能感興趣

關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
16:35 2024/07/02
關鍵基礎設施丨條例只列受規管界別　鄧炳強：若列指明機構或成恐襲目標
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
22:50 2024/08/20
關鍵基礎設施丨港府：反對彭博就部分機構所提交意見書作出偏頗報道
保障關鍵基礎設施丨擬放寬嚴重事故通報時限　條例料最快2026年生效
18:11 2024/10/02
保障關鍵基礎設施丨擬放寬嚴重事故通報時限　條例料最快2026年生效
一國兩制 鄧炳強 保安 保安局 商會 網絡保安 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸