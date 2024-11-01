電子告票丨運輸署：下周一開放平台讓車主提交聯絡方式　明年上半年實施電子告票

▲ 警方與運輸署聯合記者會，向駕駛執照和車輛牌照申請人收集電子聯絡方式的相關安排。(梁偉榮攝)

警方2025年上半年起將推行告票電子化，以SMS或電郵發出「牛肉乾」。運輸署提醒，今年11月28日起，申領車牌、或續牌時需提供電話或電郵作聯絡。

警務處交通總部警司（交通管理）聶凱鵾表示，為讓市民適應新安排，實施初期會實施「雙軌並行」模式，同時向違例人士提供傳統告票。未提供聯絡方式的駕駛者，則會繼續提供傳統告票。

運輸署首席行政主任李威儀表示，會於下周一（4日）推出電子平台，市民透過網上提交申請時，可同時以一次性密碼即時核實電子聯絡方式。如以紙本遞交牌照申請，則需於遞交表格前3個月內，以電子平台核實。

運輸署總行政主任周偉提到，新電子聯絡方式會套用至申請人名下所有車使用。當駕駛者獲發告票後，可以透過電子錢包、或以轉送快繳交告票罰款。周偉表示，預料12-16個月可以收齊車主聯絡方式。他承認，駕駛執照為期長達10年，不過可以提前提交申請。

根據運輸署數字，預計有260萬車主及駕駛執照申請，未來會有30萬人車牌屆滿，會發信通知車主提醒需提交聯絡方法。

聶凱鵾表示，預料12-16個月後，有約8成車主會使用電子告票，惟未有打算強制訂立劃線日期，要求駕駛人士必須強調使用電子告票。

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記者：陳展棋