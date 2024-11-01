中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春

▲ 一班寰亞歌手陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys、黃淑蔓、馮允謙、雲浩影以及ANSONBEAN參與中學校園音樂巡演。

中學生在新學年面臨不少挑戰，一班寰亞歌手陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys、黃淑蔓、馮允謙、雲浩影及ANSONBEAN參與《我們都是第一次做人》中學校園音樂巡演，於上月21至25日一連五日舉行了10場音樂會，當中鄧麗欣為其中一場的特別嘉賓，望透過流行音樂令學生關注情緒健康。

陳健安、Feanna黃淑蔓及ANSONBEAN更分別回到母校仁愛堂陳黃淑芳紀念中學、仁濟醫院羅陳楚思中學及聖士提反書院，與師弟妹分享自己的人生經歷。陳健安回憶在母校讀書的片段：「不論是加入港青，還是參加歌唱比賽，學校非常支持我去追逐夢想，沒有他們給予的那份信心，沒有今天的陳健安。」

當中陳健安回憶在母校讀書的片段：「在前往母校的路上，其實我已經不斷回想起中學的片段，究竟我為什麼可以走到今天？不論是加入港青，還是參加歌唱比賽，學校非常支持我去追逐夢想，沒有他們給予的那份信心，沒有今天的陳健安。」

▲ 鄧麗欣為其中一場的特別嘉賓。

早前完成了紅館演唱會的Jay Fung希望以音樂勉勵同學：「作為一個歌手，希望以唱歌將正能量帶給大家，正如『在最好的時間做最好的你』的歌詞，我想勉勵同學無論遇到任何問題，只要在每刻做好自己，把握機會，都不會白費青春。」

每場演出更會一起回顧同學留言的生命故事，當中有同學分享：「我由小學就開始學跳舞，亦曾經獲獎，我對此很自豪，覺得跳舞將會成為我這生人最喜歡的興趣。但當我長大，開始重視學業，第一次感受到跳舞對我來說很吃力，開始有負面情緒，好迷惘⋯⋯跳舞是否適合我？想堅持但又想放棄。」

另外，有同學分享戰勝病魔之經歷：「以前曾經生過一場大病，昏迷接近一個月，徘徊在生死之間。康復時間漫長，當時連步行都非常困難。但得慶幸我有好好的家人、老師和朋友，在他們的激勵下我慢慢學習步行，甚至現在可以又跑又跳，很感激他們的支持」。

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隨著音樂會的成功，製作團隊將聯同香港遊樂場協會、香港聖公會東涌綜合服務、青少年服務小隊及社企Coffee with Stranger，與駐校社工合作，根據各校收集到的同學分享，就學校學生需要設計工作坊及活動，亦提供心理輔導專業人員支援。

主辦方之一SONOVA共同創辦人蔡展煇說：「今次校園音樂巡演能夠動員歌手、商界、NGO、社企以及15間學校一同參與十分難得，團隊深深感受到社會各界對中學生的關注。這次巡演只是開始，我們盼望在未來繼續邀請不同伙伴參與，建立一個跨界合作平台，以流行音樂為年輕人創造一個安心、溫暖的校園。」

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