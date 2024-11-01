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中學巡唱｜陳健安重返母校感謝支持追夢　馮允謙以正能量鼓勵學生：把握機會不白費青春

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

一班寰亞歌手陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys、黃淑蔓、馮允謙、雲浩影以及ANSONBEAN參與中學校園音樂巡演。

中學生在新學年面臨不少挑戰，一班寰亞歌手陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys、黃淑蔓、馮允謙、雲浩影及ANSONBEAN參與《我們都是第一次做人》中學校園音樂巡演，於上月21至25日一連五日舉行了10場音樂會，當中鄧麗欣為其中一場的特別嘉賓，望透過流行音樂令學生關注情緒健康。

陳健安、Feanna黃淑蔓及ANSONBEAN更分別回到母校仁愛堂陳黃淑芳紀念中學仁濟醫院羅陳楚思中學聖士提反書院，與師弟妹分享自己的人生經歷。陳健安回憶在母校讀書的片段：「不論是加入港青，還是參加歌唱比賽，學校非常支持我去追逐夢想，沒有他們給予的那份信心，沒有今天的陳健安。」

當中陳健安回憶在母校讀書的片段：「在前往母校的路上，其實我已經不斷回想起中學的片段，究竟我為什麼可以走到今天？不論是加入港青，還是參加歌唱比賽，學校非常支持我去追逐夢想，沒有他們給予的那份信心，沒有今天的陳健安。」

鄧麗欣為其中一場的特別嘉賓。

早前完成了紅館演唱會的Jay Fung希望以音樂勉勵同學：「作為一個歌手，希望以唱歌將正能量帶給大家，正如『在最好的時間做最好的你』的歌詞，我想勉勵同學無論遇到任何問題，只要在每刻做好自己，把握機會，都不會白費青春。」

每場演出更會一起回顧同學留言的生命故事，當中有同學分享：「我由小學就開始學跳舞，亦曾經獲獎，我對此很自豪，覺得跳舞將會成為我這生人最喜歡的興趣。但當我長大，開始重視學業，第一次感受到跳舞對我來說很吃力，開始有負面情緒，好迷惘⋯⋯跳舞是否適合我？想堅持但又想放棄。」

另外，有同學分享戰勝病魔之經歷：「以前曾經生過一場大病，昏迷接近一個月，徘徊在生死之間。康復時間漫長，當時連步行都非常困難。但得慶幸我有好好的家人、老師和朋友，在他們的激勵下我慢慢學習步行，甚至現在可以又跑又跳，很感激他們的支持」。

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隨著音樂會的成功，製作團隊將聯同香港遊樂場協會、香港聖公會東涌綜合服務、青少年服務小隊及社企Coffee with Stranger，與駐校社工合作，根據各校收集到的同學分享，就學校學生需要設計工作坊及活動，亦提供心理輔導專業人員支援。

主辦方之一SONOVA共同創辦人蔡展煇說：「今次校園音樂巡演能夠動員歌手、商界、NGO、社企以及15間學校一同參與十分難得，團隊深深感受到社會各界對中學生的關注。這次巡演只是開始，我們盼望在未來繼續邀請不同伙伴參與，建立一個跨界合作平台，以流行音樂為年輕人創造一個安心、溫暖的校園。」

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