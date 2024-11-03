泰拳爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

▲ 拳王夫婦將打拳基因遺傳了給3歲囝囝！

【泰拳夫妻/拳王】泰拳教練Patrick與太太Christy創辦拳館做老闆，Patrick更於去年的泰拳比賽I-1中，贏得「Super Fight Champion」獎項，絕對是「拳王」！原來兩公婆相識經過充滿偶像劇橋段，竟因為Patrick下陰受傷，搞笑又浪漫，生活離不開泰拳的他們，還將打拳基因遺傳給兒子！

▲ Patrick與太太Christy都是泰拳教練。（林綺虹攝）

泰拳教練爸媽｜相識經過是偶像劇橋段

Patrick與Christy是拳館「Fight House」的創辦人，也是泰拳教練，兩人婚後育有一名3歲兒子，身為90後的Christy少女時代已經跟Patrick結緣，而且二人相識經過非常有趣，Patrick笑說：「當年是我打比賽，她是觀眾，恰巧我就比賽受傷，被人踢到下陰，重擊受傷入了醫院。有一天我在寓所樓下放狗，巧合地碰到她，她認得我，比賽見到我這個男生受傷，見到我就立即指住我：『你哪裡沒事嗎？』」

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泰拳教練爸媽｜聖誕節二人在樓下偶遇

Christy聽罷即哈哈大笑，Patrick續說：「當時她跟媽媽一起，我說我沒事，才知道大家原來是鄰居。」Christy作出補充，指巧遇當天是聖誕節，並說：「因為這麼多場比賽裡面，突然有個男生可能被人踢到下面，我會覺得：『吓？有沒有事？』因為以我認知裡面會很痛，所以我就會很深刻。」

Patrick也覺得兩人有點緣份：「大家是鄰居，有共同興趣，又不是刻意去認識，都是一個巧合，就這樣結識了。」自從那一天後，兩人再透過Instagram了解對方，發現彼此也喜歡打拳，很快便開始約會。

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泰拳教練爸媽｜回家想放下泰拳話題專心湊仔

講到兩人因泰拳結緣，現時又是泰拳教練，會否回到家仍離不開這個話題？Patrick擰頭表示：「有時她問我，我會叫她不要問，上班還講不夠嗎？然後就不回答她，叫她問師傅。」Patrick認為現在有了兒子，放工後想放下泰拳一陣子，好好陪伴他。

▲ 3歲的兒子跟父母赴泰國參加比賽。（IG圖片）

泰拳教練爸媽｜3歲兒子跟父母赴泰國參賽

雖然想間中放低泰拳，但囝囝也跟泰拳連結起來，剛滿3歲的兒子原來已跟他們去了泰國3次，全因Patrick要到當地比賽，帶同妻兒同行，Patrick說：「第一次訓練，我們都會看緊他，我訓練，老婆看顧，剛剛那一次，我們兩個一起訓練，他自己在拳館跑來跑去，他是哭的，不過我們開始不管他，回到酒店，他會自己出拳，他都學懂了，我們沒有教他，不想這麼快教他。」Christy指囝囝看到爸媽不停打拳和踢腳，他會開始想模仿，所以覺得囝囝應該有少少遺傳了父母這方面的基因。

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泰拳教練爸媽｜媽媽靠打拳抒發湊仔壓力

此外，Christy自言擁多重身份，既是老婆、教練，又是一個媽咪，面對壓力也不少，她說：「我覺得現在作為女性都很大壓力，因為有時照顧小朋友，丈夫可能不能理解老婆照顧小朋友的心情，好像有時他打比賽有壓力，無疑也給了我，我又不能向他解釋，加上見到他這麼辛苦，又不想給他壓力，所以我很想發洩，泰拳正好有助減壓發洩。」她笑說：

將小朋友不乖巧的東西，就會忍在心中，透過打拳抒發，打完後開心了，健康都好了。

場地：Fight House

泰拳爸媽談創業心得：

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