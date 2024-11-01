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大學發展｜方大料明年推犯罪及安保學士課程　沙田發展第二校舍容納近3000學生

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 4 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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聖方濟各大學今日正式成為應用科學大學。（吳穎嵛攝）

聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。方大表示，會推廣職專教育，讓高等教育走向多元發展，目標下學年開辦兩個與犯罪及安保相關課程；另會檢視現有課程，未來5年將5個現有課程改為應用科學課程。方大將向當局申請，於沙田發展第二校園，料可容納2000至3000名學生。

方大署理校長盧鐵榮表示，校方積極推動職專教育發展，成為應科大後，將繼續為年輕人提供完善的升學階梯，多元及靈活的課程選擇，及廣闊的就業出路。盧鐵榮指，校方堅持辦學信念，無論學生的背景及條件如何，只要有求學進修的意願，都可以在方大找到適合的升學途徑。

方大早前透過「應用學位課程先導計劃」，開辦護理學及酒店旅遊學士兩個應用課程。方大表示，將繼續開派更多應用科學課程，其中正籌備於2025/26學年開辦兩個新課程，分別為犯罪及安保科學高級文憑，及犯罪及安保科學學士學位。新課程包括數據科學、商業學、安保學、犯罪學、刑事司法學、資訊及通訊科技及人工智能等元素。

盧鐵榮指，本港現時的犯罪學課程以社會科學為主，惟現時的犯案手法涉及科技，以往教育方式較落伍，期望透過大數據等方式，提升本港安保能力，切合香港和大灣區的防罪需求。方大透露，初步計劃未來5年內，開辦2至3個新應用課程，並將現有5個課程轉為應用學位課程，包括翻譯科技學士。 

至於未來的發展方向，盧鐵榮強調，人民及道德教育是構成大學重要的一環；應科大並非所有課程都是應用課程，將繼續發展人民學科。

被問到成為應科大後，預計未來收生數字有多少增長，盧鐵榮說，本學年取錄的學生較去年增8%，升幅來自熱門課程以外的課程。他續指，位於調景嶺的校舍最多可容納5000名學生，目前空間已飽和，直言再錄取學生是「唔可能做到」。校方計劃向教育局申請，將沙田一個棄置中學校舍發展為方大第二校園，目標容納2000至3000名學生。

校方：申請歷時7個月算快

香港都會大學申請成為應科大不足一個月即獲批，方大則由今年3月底申請，至今約7個月後才獲批。盧鐵榮認為，申請過程很有效率，強調當局要檢視校方的管治、學術環境、於業界的認受性等多項數據。他又指，方大的人手較都大少，準備申請所需耗時3個月，其後學評局的評審過程又歷時2至3個月，7個月的申請和審批時間已算快，更笑言自己已署理校長職務近9個月，形容申請過程「快過我哋請個校長」。

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