  • 29°C
香港時間：2024111日 (五) 17:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學發展｜方大：將致力與不同持份者推廣職專教育　料明年推犯罪及安保學士課程

社會

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。方大指將致力與不同持份者推廣職專教育。（吳穎嵛攝）

聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。方大表示，歡迎教育局的決定，將致力與不同持份者合力推廣職專教育，讓香港高等教育實踐職學聯通，走向多元發展。

方大署理校長盧鐵榮表示，方大多年一直積極推動職專教育的發展，成為應科大後，將繼續為年輕人提供完善的升學階梯，多元及靈活的課程選擇，以及廣闊的就業出路。盧鐵榮指，校方堅持辦學信念，無論學生的背景及條件如何，只要有求學進修的意願，都可以在方大找到適合的升學途徑，獲得所需要的資歷，為家庭、社會和國家作出貢獻和承擔。

方大署理校長盧鐵榮。（吳穎嵛攝）

今年《施政報告》提出，推進應用科學大學發展，年内將成立應用科學大學聯盟，進行聯動推廣，加強與台地應用科學院校交流合作等。方大將申請加入成為聯盟的正式會員，與其他應用科學大學在應用研究、創新，以及知識轉移各方面加強交流與合作。

方大表示，將繼續開派更多應用科4學課程，其中正籌備於2025/26學年開辦兩個新課程，分別為犯罪及安保科學高級文憑，及犯罪及安保科學學士學位。新課程包括數據科學、商業學、安保學、犯罪學、刑事司法學、以及資訊及通訊科技（ICT），當中亦包括人工智能的元素。

最新影片：

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

就業 大學 通訊科技 人工智能 香港 施政報告 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
肺癌｜男子不煙不酒愛運動　輕微咳嗽1個月揭患末期肺癌　醫生警告3種電器釋PM2.5暗藏殺機
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
凍齡女星︱郭富城初戀女友58歲超凍齡皮膚緊致無皺紋　細女盡得真傳參加選美
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/Häagen-Dazs只需呢個價
急症室最長等候時間（11月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間12:05）