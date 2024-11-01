大學發展｜方大：將致力與不同持份者推廣職專教育　料明年推犯罪及安保學士課程

▲ 聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。方大指將致力與不同持份者推廣職專教育。（吳穎嵛攝）

聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。方大表示，歡迎教育局的決定，將致力與不同持份者合力推廣職專教育，讓香港高等教育實踐職學聯通，走向多元發展。

方大署理校長盧鐵榮表示，方大多年一直積極推動職專教育的發展，成為應科大後，將繼續為年輕人提供完善的升學階梯，多元及靈活的課程選擇，以及廣闊的就業出路。盧鐵榮指，校方堅持辦學信念，無論學生的背景及條件如何，只要有求學進修的意願，都可以在方大找到適合的升學途徑，獲得所需要的資歷，為家庭、社會和國家作出貢獻和承擔。

▲ 方大署理校長盧鐵榮。（吳穎嵛攝）

今年《施政報告》提出，推進應用科學大學發展，年内將成立應用科學大學聯盟，進行聯動推廣，加強與台地應用科學院校交流合作等。方大將申請加入成為聯盟的正式會員，與其他應用科學大學在應用研究、創新，以及知識轉移各方面加強交流與合作。

方大表示，將繼續開派更多應用科4學課程，其中正籌備於2025/26學年開辦兩個新課程，分別為犯罪及安保科學高級文憑，及犯罪及安保科學學士學位。新課程包括數據科學、商業學、安保學、犯罪學、刑事司法學、以及資訊及通訊科技（ICT），當中亦包括人工智能的元素。

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