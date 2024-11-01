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抹茶功效丨營養師大推1款茶比綠茶更健康 　防胃癌護心血管抗氧化兼燃脂

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【抹茶／兒茶素／飲茶時間／綠茶】不少人喜愛飲抹茶，有營養師便指出，抹茶含豐富兒茶素，不但對健康益處多多，更可養顏減肥，兼抗抑鬱。

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台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中表示，抹茶富含兒茶素、茶多酚，既可有助降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等等維持心血管健康；，而抹茶中的兒茶素和類黃酮都有極強抗氧化效果，可對抗自由基、防止細胞老化，防止身體炎症；高敏敏引述研究發現，抹茶中沒食子酸、茶多酚有助於消化道健康，可平衡腸道微生物群，甚至可降低胃癌風險。

高敏敏續指，抹茶富含茶胺酸、兒茶素，有助於活化腦細胞，日本研究團隊發現，每天攝取2克的抹茶粉，有抑制認知衰退的效果；而雖然抹茶中也含有咖啡因，但其大量的茶胺酸和兒茶素有助於放鬆心情、改善睡眠，只要避免睡前飲用就可以。

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抹茶8大好處:

保護心血管：含兒茶素、茶多酚有助於降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等，維持心血管健康。
抗氧化：抹茶中的兒茶素和類黃酮都有極強的抗氧化效果，也可以防止身體發炎症狀
腸胃健康：抹茶中的沒食子酸、茶多酚有助於消化道健康、可平衡腸道為生物群，甚至可以降低胃癌風險。
預防認知功能下降：富含茶胺酸、兒茶素有助於活化腦細胞
改善睡眠：豐量的茶胺酸和兒茶素也有助於放鬆心情、改善睡眠，但因咖啡因，建議避免睡前飲
有助皮膚健康：抹茶富含維生素A、C和E和多種礦物質，可以幫助皮膚再生、癒合，使皮膚滋潤
幫助減重：兒茶素有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積
對抗抑鬱：茶胺酸、兒茶素可促進多巴胺釋放

抹茶飲用時間

高敏敏表示兒茶素有助新陳代謝加速、可減少脂肪堆積，而在在運動前一小時飲無糖抹茶，更可有效燃燒脂肪。不過，高敏敏強調，市面上的抹茶為了讓飲料好喝，可能會添加大量奶精和糖，喝一杯含糖抹茶反而會讓身體造成更多負擔，建議大家買綠茶粉自己泡，可加一些鮮奶，但千萬不要攝取過量，每天大約3克就行了，而且由於抹茶含有咖啡因，建議避免睡前飲用。

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