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財爺網誌︱陳茂波：正與「未來投資倡議研究所」商討明年在港舉辦第二屆亞洲峰會

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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陳茂波上周率團出訪利雅得。（陳茂波Fb圖片）

財政司司長陳茂波上周率領百人團出訪沙特阿拉伯利雅得。陳今日在網誌總結此行收穫，透露正積極與未來投資倡議研究所商討明年重臨香港舉辦第二屆亞洲峰會。

財爺：更深刻體會「香港品牌」獨有價值

陳茂波形容，此行是更深刻體會到「香港品牌」的獨特價值。他透露，中東不同背景的機構代表都不約而同提到，香港金融市場高效成熟、產品多元創新、專業服務水平高、在多個領域與國際標準接軌等，成為他們推動金融市場改革發展的重要參考對象。

創科方面，一些香港創科的新產品和解決方案，經過在港的認證與商業化應用，也成為他們大額訂購以至在當地進行合作的信心保證。他們歡迎香港的專業服務機構、發展商和承建商到沙特發展。

陳茂波說，對於不少中東投資機構而言，香港「超級聯繫人」的角色，除了聯通內地和傳統歐美及中東市場外，更可擴展至聯繫各個不同背景和文化的新興市場。陳茂波說：

未來我們會加倍聚焦發揮好這方面的潛力和優勢，除了與不同的新興市場建立雙邊聯繫，更要把各種聯繫進一步編織起來，構建成一個更廣泛緊密的朋友圈，打造一個更深厚穩固的工商金融創科網絡。

他又提到，部分團員正繼續留在利雅得或已計劃未來數周再訪中東，以繼續跟當地伙伴洽談磋商。

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