高官外訪︱許正宇赴瑞士推廣港金融業優勢　孫東訪加拿大覓創科合作

▲ 港府多位高官外訪宣傳香港機遇。（資料圖片）

多位高官外訪推廣香港優勢及尋求合作機會。其中，財經事務及庫務局局長許正宇今日啟程赴瑞士；創新科技及工業局局長今則赴加拿大。

訪瑞士期間，許正宇將在日內瓦出席由聯合國貿易和發展會議舉辦的國際會計和報告準則政府間專家工作組第四十一屆會議，並在會議上發言。他又會與國際組織、金融界及商界的高層人士會面，介紹香港金融業的優勢。另將和瑞士政府的財金官員會面。

孫東訪加期間，將與當地創科界的領袖和科技企業會面，以及與在當地就讀的香港青年交流，並會在由港加商會（渥太華分會）與投資推廣署合辦的全球健康與生命科學創新研討會上發表主旨演講。此外，他將參觀當地大學、研究機構和創科園區。

許正宇和孫東將於周五（11月8日）返港。許離港期間，財庫局副局長陳浩濂將署任局長。孫離港期間，創科局副局長張曼莉將署任局長。

劉凱旋赴星馬宣傳營商機遇

另外，投資推廣署署長劉凱旋今日展開出訪新加坡和吉隆坡行程。訪問期間，劉凱旋將與當地不同行業公司代表會面，包括商業及專業服務、創意產業、家族辦公室、金融服務、創新科技、旅遊和款待等，商討他們在香港設立或擴展業務計劃。她亦會與當地政府部門和商界代表會面，探討香港與新加坡和吉隆坡在投資推廣的交流及合作機會。

劉訪問行程重點活動是由投資推廣署和粵港澳大灣區發展辦公室於11月8日在吉隆坡合辦的大灣區研討會，攜手鼓勵馬來西亞企業藉香港把握大灣區機遇。

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