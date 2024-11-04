手腳冰冷︱手腳冰冷不止影響四肢　中醫揭氣血阻塞危機恐致腹腔慢性病【附高危人士】

▲ 手腳冰冷不只有影響四肢 中醫師揭氣血阻塞危機：嚴重可致息肉囊腫等腹腔慢性病

【手腳冰冷／都市病／氣血阻塞／血液循環／慢性病】手腳冰冷常見於坐在電腦前的都市男女，是反映身體上身和下身存在氣血慢性阻塞的健康問題。在當代科學醫藥發達的背景下，尚未有新技術可以在未發病的早期確診，這導致許多慢性疾病年輕化的增加。中醫強調「治病必求治本」，因為「小病不治，大病至」。以下是中醫骨傷科對手腳冰冷的整體治療探討。

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手腳冰冷︱上身影響

頸項前傾會增加椎神經和頸椎動脈的擠壓，可能導致眼部供血不足，增加各種眼部慢性病的發病率。

頸部前傾的持續症狀包括：肩部斜角肌和胸小肌間的鎖骨下動靜脈擠壓，影響臂神經叢和膈神經，導致手腳冰冷。症狀持續，可能導致寒背、圓肩和胸廓擠壓，影響氣海不足，增加呼吸道、胸部呼吸肌肉提早衰退等相關的慢性疾病。

手腳冰冷︱下身影響

久坐不但傷肉，長時間坐著工作會影響盆腔、臀部和下肢血管神經的擠壓，導致手腳冰冷。長時間保持坐姿，腿部靜脈回流受到限制，導致下肢血液滯留，影響整體血液循環。

血液循環受阻，還反映在坐姿壓迫盆腔和腿部血管，減少血流量，造成腳部血液供應不足。甚至增加誘發靜脈曲張，因缺乏運動會導致下肢肌肉收縮減少，進一步影響下肢血液、淋巴液回流心臟等病發率。

另外，下身肌肉是人體消粍血液最多等器官，下身缺乏運動會增加肌肉流失、增加血醣代謝紊亂的慢性疾病。最後，長時間坐著可能壓迫神經，影響下肢的感覺和血液供應，導致冰冷或麻木。

手腳冰冷︱表症轉裡症

1. 消化蠕動功能衰退：脾胃是後天之本，高脂冷飲，飲食失衡等，加上運動不足，影響脾胃運化和運化功能，可以增加息肉囊腫的積聚問題。

2. 盆腔血液供應不暢：盆腔的血流不暢可能影響膀胱、直腸子宮或前列腺等腹腔內相關的慢性病變問題。

手腳冰冷︱危險族群

慢性病史患者：伴隨其他症狀的患者，如頭痛、失眠、內分泌失調特别是甲狀腺功能減退者，或有糖尿病、貧血等病史的人，需及時諮詢醫師。

總結來講，手腳冰冷上身和下身氣血慢性阻塞的健康問題，了解其成因採取針對性有效的治療措施，聆聽身體發出的求救訊號，為自己未來的健康行多一小步。

▲ 香港註冊中醫師黃天賜

黃天賜中醫教授

香港城市大學榮譽院士

香港中醫骨傷學會(永遠榮譽會長)

香港註冊中醫師

廣州中醫藥大學教授

標題經TOPick編輯修改，原題為「點止手腳冰冷咁簡單」

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