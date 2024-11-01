再生能源｜首個堆填區太陽能發電場動土　坐落將軍澳料明年上半年起供電

▲ （右起）新地執行董事郭基泓、環境及生態局局長謝展寰、威立雅香港及澳門行政總裁Laurent Pelletier、中信泰富副總裁郭家驊。（曾耀輝攝）

威立雅、新鴻基地產及中信泰富將於將軍澳新界東南堆填區，興建全港首個由私人發展的堆填區太陽能發電場，今日（1日）舉行動土儀式。發電場料每年可產生120萬度電，足以供約360戶家庭使用，預計明年上半年開始供電。

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全港首個堆填區太陽能發電場由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合作的聯營公司—翠谷工程有限公司負責營運；翠谷工程同時為新界東南堆填區的承辦商。

發電場將坐落於將軍澳新界東南堆填區的斜坡上，由逾1,800塊光伏電池板組成，佔地逾10萬平方呎，預計每年可產生120萬度電，足以供應約360戶家庭使用，助每年減少高達468噸碳排放，相當於約2萬棵樹的二氧化碳吸收量。

電力將根據可再生能源上網電價計劃出售予中電；新地附屬公司、香港最大數據中心服務商「新意網」將認購與此項目掛鉤的中電「可再生能源證書」。

▲ 太陽能發電場的效果圖。（新地提供）

翻查資料，政府2018年在施政報告中提出，考慮在合適的堆填區裝設太陽能板。翠谷工程2020年向城規會提交申請，擬於將軍澳新界東南堆填區南面、佔地約1.35萬平方米的已修復斜坡上，安裝太陽能光伏板，並在佔地約150平方米、位於堆填區邊緣通道旁的土地，安裝電力變壓房和變壓站，以連接至公共電網，發展成香港最大的太陽能光伏項目之一。

翠谷工程當時指，擬於該處安裝不超過4,000塊太陽能光伏板，擬議發展總容量約為100萬瓦。通過參與上網電價計劃，每年料可為公眾提供約118.7萬千瓦時的電力；預計發電量每年可為約300戶家庭供電，並抵消約58萬公斤（即580噸）碳排放。

謝展寰：上網電價計劃至今批出約2.6萬宗申請

環境及生態局局長謝展寰今日在儀式致辭時指，香港已在2014年碳達峰，與峰值相比，現時碳排放已減少近25%，人均碳排放只是美國四分之一、歐盟的6成，故政府力爭在2035年前把香港碳排放量減半，並於2050年前實現碳中和。

他續指，政府於2018年推出上網電價計劃，私營界別可向兩間電力公司售賣再生能源電力。截至今年，兩間電力公司共收到逾2.7萬宗申請，當中約2.6萬宗獲批，估計每年可產生約4億1,400萬度電，足夠應付全港12.6萬戶家庭電力需求。他期望私營界別繼續推展更多大型可再生能源系統，以助香港深度減碳。

新地執行董事郭基泓則稱，由新地管理的太陽能板目前超過1.6萬塊，期望在規劃中的土地或堆填區等，發展更多大規模太陽能發電場，實現可持續未來。

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記者：梁薾心