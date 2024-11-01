Healthy Life｜瑜珈導師教2組動作　幫助伸展+擺脫惰性

所謂「萬事起頭難」，沒有運動習慣的都市人可能會不知道該如何開始，又或者覺得做運動必定辛苦。但其實只要願意踏出第一步，之後要繼續堅持亦會較為容易。今集繼續請來瑜珈導師如楓教大家2組動作，有助伸展及擺脫惰性，開啟運動之路！

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擺脫惰性｜第一個動作：貓式加單腳屈膝

由貓式開始，擺出「四腳爬爬」的姿勢，注意手掌心要位於肩膀下方，膝蓋在臀部下面，腳趾可以踩著地板

吸氣時慢慢將雙眼向前及向上看，嘗試將臀部翹起、將腰部塌下去

呼氣時慢慢將眼神從上面一路看向肚臍，下巴貼向胸口位置，將尾椎拉長

慢慢回到初始位置，之後提高左腳，並將左邊膝蓋曲起，然後貼向手臂位置

另一邊重複以上動作，每邊大概做10次便可

懶人伸展小貼士：

每個人的筋骨柔軟度不一，即使左邊膝蓋曲起時無法觸碰到手臂亦無妨，只要方向是向著手臂便可。

擺脫惰性｜第二個動作：平衡桌面式

同樣由貓式開始，首先將左腳撐向後面，腳趾尖可以繃直，或將腳趾輕輕勾向地面

當身體能夠平衡之後，慢慢將右手伸向前面

眼神可望向前方，幫助平衡；注意左邊肩膀盡量不要縮向耳朵，可以的話盡量將肩膀拉低些

保持這個姿勢收腹，呼氣時可慢慢將右手和左腳放下，之後換成左手及右腳重複

每邊大概維持3至5個呼吸，剛開始時可嘗試做3組，每一邊維持3至5個呼吸便可

特別鳴謝：RunlapHK提供拍攝場地

撰文：陳慧靈

攝影：馮凱宜、陳健珊

監製：黃存新

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