香港博物館節2024｜康文署「香港博物館節2024」　11月整月推逾70項節目

▲ 康文署香港博物館節2024，11月整月推出逾70項節目。

香港博物館節踏入第十年，今年繼續以「香港有歷史.藝術.科學.博物館」為主題，帶市民遊走各區博物館和藝術空間，體驗香港豐富而獨特的文化歷史和藝術多元面貌。

今年康文署舉辦的「香港博物館節2024」於今日（1日）拉開帷幕，將陸續推出70餘項精彩節目，為市民帶來為其一個月的「另類」 博物館之旅。

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「香港博物館節2024」以「繽FUN博物館嘉年華」 作為開幕節目，後續節目分為五大主題系列，包括「特選節目系列」、「文化聯乘系列」、「同樂日系列」、「展覽及電影系列」，以及「互動體驗系列」，屆時亦有粵港澳博物館夥伴的精選節目，大部分活動均免費。

今年繼續舉辦「博物館精選好書+精品特賣」，多項好書及精品以低至半價發售，部分更是首次加入特賣行列。

繽FUN博物館嘉年華

繽FUN博物館嘉年華是「香港博物館節2024」的開幕節目，一連兩日由香港太空館、香港藝術館、科學推廣組、文物修復辦事處、非物質文化遺產辦事處、香港公共圖書館及電影節目辦事處等多個文化組別合作。

11月2日活動：「躍動醒獅」開幕表演、「親親舞獅」互動攤位、「花鈕展藝」示範及工作坊、藝韻樂音音樂會等共15項。

11月3日活動：「親親麒麟」展示及工作坊、太陽觀測、動畫電影放映 《長安三萬里》、薄扶林舞火龍巡遊等共13項。

日期：11月2日至3日

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文化中心露天廣場

費用：香港太空館展覽廳$10，其餘地點活動均免費

（由攜票的成人陪同參觀的四歲以下小童免費入場、殘疾人士及六十歲或以上高齡人士半價優惠）、全日制學生及康文署博物館通行證持有人免費

更多活動及詳情：繽FUN博物館嘉年華

「特選節目系列」活動

「博物館系列」生涯規劃活動

博物館專業人員將在與高中學生交流，並邀請同學到康文署博物館工作場地參觀，透過參觀展覽、幕後遊、館長分享、工作坊等，深入了解博物館的工作，同時讓有志投身文博事業的學生做好準備。

參觀類別時間安排：

11月4至15日：藝術、科學、歷史、文物修復

11月18至22日：藝術、科學、文化、歷史、中華文化

11月25至29日：藝術、科學

對象：學生（中三至中六）

名額：50名或以上優先考慮

日期：2024年11月4至29日（由學校建議並獲主辦機構同意）

時間：上午10時至下午5時

地點：康文署博物館及藝術空間

申請鏈接：「博物館系列」生涯規劃活動

更多「特選節目系列」 活動：香港博物館節2024「特選節目系列」

「文化聯乘系列」活動

「木」不簡單——從木餅模說起 文物修復 X 歷史

傳統糕餅在中國很多節慶上是不可或缺的，透過是次講座及工作坊，參加者不但能了解傳統木餅模承載著的中國飲食歷史文化，更可認識木材的特性和微觀結構，並親自體驗以木餅模製作輕黏土糕餅模型磁石。

日期：2024年11月2日

時間：下午2時30分至4時30分

地點：香港歷史博物館地下演講廳及活動室

報名方式：籌號於當天上午10時起於一樓大堂導賞服務處派發

名額：40人（名額有限，先到先得）

對象：8歲或以上人士 (8-12歲人士需由成人陪同)

費用：免費參加

更多「文化聯乘系列」 活動：香港博物館節2024「文化聯乘系列」

「同樂日系列」活動

香港抗戰及海防博物館探索日（開放日 / 工作坊 / 遊戲）

香港抗戰及海防博物館透過一系列與抗戰歷史及軍事相關的活動，包括音樂匯演、軍事知識工作坊和抗戰生活體驗等，為參觀者提供不一樣的博物館體驗，增進公眾對抗戰歷史的認識。

日期：11月16日

時間：下午1時至5時

地點：香港抗戰及海防博物館

費用：免費

更多「同樂日系列」 活動：香港博物館節2024「同樂日系列」

「展覽及電影系列」活動

藏域梵珍．佛學之路 — 徐氏藝術基金捐贈佛教文物展

展覽展出徐氏藝術基金捐贈予香港文化博物館的70項佛教藝術珍品，計有由十七世紀至二十世紀的唐卡藝術精品、鎏金佛像、法器、經籍等珍罕文物，反映其精緻獨特的藝術風格及藏傳佛教藝術的發展脈絡。

日期：10月30日起

地點：徐展堂中國藝術館二樓

費用：免費

更多「展覽及電影系列」 活動：香港博物館節2024「展覽及電影系列」

「互動體驗系列」活動

智能方塊變變變（工作坊）

智能方塊是一套色彩繽紛的立方組件，每件方塊具有機械人運作所必需的感測、運算或行動功能，本活動在不需要學習程式語言下，讓參與者發揮創意，通過試驗和改良，運用不同功能的方塊，組合成機械人去完成任務。

活動日期：11月6日、16日，12月7日、11日

活動時間：下午2時至3時、下午4時至5時

地點：香港科學館地下教室

費用：免費

對象：6歲或以上（6–10歲參加者須由一位家長陪同）

名額：每節20人

報名方法：活動開始前45分鐘於活動場地接受報名，名額有限，先到先得

更多「互動體驗系列」 活動：香港博物館節2024「互動體驗系列」

「粵港澳博物館夥伴」精選節目

吉金耀華——中國國家博物館藏青銅器精品展

澳門特別行政區政府文化局與中國國家博物館聯合舉辦「吉金耀華——中國國家博物館藏青銅器精品展」，展出中國國家博物館珍藏的青銅器150餘件。

展覽共分為5個單元，以青銅器的造型藝術、裝飾紋樣、銘文書法、工藝技術、鏽蝕表現為綱，藏品時間跨度長、門類豐富、器型多樣。

展覽日期：9月7日至11月10日

地點：澳門藝術博物館四樓

更多「粵港澳博物館夥伴」 活動：粵港澳大灣區博物館聯盟

「博物館精選好書+精品特賣」

今年康文署博物館繼續舉辦「博物館精選好書+精品特賣」，讓市民可暢讀博物館歷史、藝術、文化、科學及電影知識瑰寶。其中90多項經典好書+博物館精品以半價發售，多達60項的焦點好書+博物館精品則是以七五折優惠讀者，部分焦點好書更是首次加入特賣行列。

七五折好書：《香港茶具文物館羅桂祥珍藏中國陶瓷茶具》、《觀景．景觀 — 從泰納到霍克尼》、《從糞筐到餐車 — 吳冠中誕辰一百周年展》、《至樂樓藏中國書畫︰第一冊(明遺民)》等

五折好書：《誘惑觸覺》、《藝術對藝術》、《八代帝居 — 故宮養心殿文物展》、《孫中山與香港：孫中山紀念館展覽圖錄》、《南海海上交通貿易二千年》等

購買地點：香港藝術館禮品店、香港歷史博物館、香港文化博物館禮品店、香港科學館禮品店等

更多特賣書籍及購買方式：博物館精選好書+精品特賣

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