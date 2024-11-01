正能量｜買聖誕限定飲品做善事　星巴克捐部分收益支援病童

▲ 由即日至11月27日買聖誕限定飲品可做善事，星巴克香港將捐部分收益支援病童，在聖誕節一同分享歡樂。

隨著聖誕節日氣氛越趨濃厚，星巴克推出全新經典的聖誕限定飲品，為佳節添上暖意。於即日至11月27日期間，購買任何聖誕限定飲品，星巴克香港將捐贈部分收益，支援患有嚴重和複雜疾病的兒童，分享歡樂。

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星巴克推出一系列全新飲品，包括海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡、海鹽脆餅朱古力燕麥奶咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®，每一口都能感受到海鹽的微咸與朱古力的甜蜜。

▲ 紅絲絨碎朱古力鬆餅

星巴克經典節日限定口味亦將載譽歸來，包括聖誕薄荷朱古力咖啡、聖誕薄荷朱古力咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂® 、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®。

薑餅是聖誕節不可或缺的經典甜點，在溫馨的聖誕氣氛下，與摯愛一同品嚐香氣濃郁的薑汁鮮奶咖啡、薑汁鮮奶咖啡星冰樂®/忌廉星冰樂®，共渡喜悅之中。

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將於11月23日推出的星巴克聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」，能讓大家的佳節倒數更充滿驚喜。

▲ 星巴克聖誕節倒數月曆「Brewtiful Christmas」則會在 11 月 23 日起於部分香港及澳門星巴克分店推出。

若你想提早為親朋好友送上聖誕祝福，可選購星巴克「Merrier Together」現金禮券套裝；今季獨有的「Holiday Carnival」、「Holiday Carnival Golden Night」、「Holiday Charcoal Grey Glittery」以及「Glittery」商品系列亦是送禮首選，讓你和朋友們以更時尚和環保的方式享用星巴克聖誕限定飲品。

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這個聖誕，星巴克香港邀請大家一同將節日祝福分享給本地社群。由即日至27日期間，星巴克香港將捐贈聖誕限定飲品的2%收益，予香港兒童醫院慈善基金。善款將會支持醫院為患有嚴重複雜疾病的兒童提供優質的臨床服務，及提升他們的治療體驗。讓我們攜手在這溫馨的節日裡，為病童送上關懷和祝福，在本地社區分享樂善厚愛。

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