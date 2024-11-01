爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任

▲ 《破．地獄》導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華任谷德昭主持節目《爆谷一周》嘉賓。

【許冠文 / 黃子華 / 谷德昭 / 陳茂賢 / 破．地獄】谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，在明晚（11月2日）播出全新一輯，第一集負責打頭陣的嘉賓，是電影《破．地獄》導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華任嘉賓。

一向拍開輕喜劇的陳茂賢自言之所以會創作《破．地獄》這故事，緣於早幾年疫情，很多親人過身，自己有段時期情緒很差，所以很想寫一個故事去問「做人意義係乜？」

破 ‧ 地獄｜放下執念學懂寬恕 黃子華：人人都有地獄要破

▲ 電影《破．地獄》導演陳茂賢、黃子華、許冠文接受《爆谷一周》主持谷德昭訪問。（右起）

爆谷一周丨最初《破．地獄》充滿負能量

陳茂賢表示，最初寫的故事比較悲涼和充滿負能量，先後被谷德昭、金燕玲和黃子華駡，還記得黃子華曾說：「現在社會氣氛這麼差，我們身為電影工作者要有社會責任，觀眾看完接收了電影中絕望的價值觀後，萬一影響到他們做出不理智的行為，我們責任太大，擔當不起。」

所以當劇本到許冠文手上已修飾了很多，而黃子華笑稱當時也覺得自己說服不了陳茂賢，不過好在最後也有被接納和改動。



但對許冠文而言，這根本就是一套喜劇。因許冠文稱現在對喜劇有了新定義，認為一齣電影只要看完令人覺得世界更美好、更快樂和明天更加好，這就是喜劇。

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爆谷一周丨掙扎是否變為喜劇

至於那些為了引人發笑而硬堆砌的橋段已過時，反而喊著離開戲院，但喊完後卻覺得很舒服，這才是未來的喜劇。許冠文還指自己經常思考怎樣才能做到這樣的喜劇，想不到給陳茂賢做到了。



而拍慣喜劇的許冠文及黃子華坦言，也有掙扎過是否可以將此電影變成喜劇。許冠文直指有好些場口明明可以加插攪笑元素，但都被陳茂賢堅決地表示「唔使」。

▲ 《破 · 地獄》

爆谷一周丨許冠文摒棄喜劇演法

黃子華亦聲稱未開拍前曾跟許冠文吃飯，二人也覺戲中其實有很多可以發揮笑料的場口，不過雖然二人心中充滿攪笑慾望，但因為知道陳茂賢心中所想的電影藍本並不是這樣，覺得必須要尊重導演的想法，否則拍出來只會「兩頭唔到岸」。



被問到如何摒棄以前的喜劇演法，許冠文表示當時《一路順風》的導演跟自己說：「我由細睇你睇到大，我最鍾意睇你，你演戲真係冇得頂，不過你可唔可以唔演喜劇呢？你做返平時自己咁就得㗎喇！」

▲ 許冠文認為一齣電影只要看完令人覺得世界更美好、更快樂，這就是喜劇。

爆谷一周丨笑料靈感來自日常

拍攝《風再起時》導演翁子光亦許冠文跟說：「最緊要就係你唔好攪笑就得㗎喇，你要啲咁多以前嘅影子都冇！」每個叫自己來拍戲的人都是要自己「啲咁多以前嘅影子都冇」，包括陳茂賢。後來許冠文想通，就是以前自己那一套演戲方法在今時今日已經行不通，總之就是要想過另一套出來，是要人完全認不到自己。

許冠文聲稱，以前自己身兼多職，根本忘記了設計角色這一環。現在只做演員，可以有時間和專心設計自己角色，例如今次飾演一個非常執著的喃嘸佬，自己爸爸性格同樣執著，所以便將爸爸和喃嘸佬融合成為一個人，再進入這個人的世界。

而在「大師班」環節，谷德昭化身小影迷，請教許冠文的笑料靈感從何以來？許冠文直言都是從日常生活而來，還笑稱有三分一笑料也是來自太太。

他舉例指，自己正擔心電影是否賣座時，太太卻完全不理會自己，還叫自己立刻去買隻雞回來，因為那個雞檔一日只劏十隻雞，賣完今晚就沒有雞湯飲。忽然令自己覺得電影賣座與否根本不是一回事，最緊要有雞湯，所以很多時很多事就是從身邊看回來。

▲ 許冠文笑稱笑料靈感有三分一也是來自太太。

爆谷一周丨子華認為戲劇沒方程式

此外，被問到喜劇有否方程式時，許冠文則肯定地回答「沒有」，並指自己很科學化，以前喜歡看頻率，1分鐘1個笑話，《雙星報喜》就是這樣。

但今天已行不通，因為現在連街市賣菜的人也懂拍這些，抖音、小紅書拍得比你更快。黃子華亦表示現在根本任何戲劇也沒有方程式，反而愈有方程式愈死，所以自己跟許冠文始終相信「度」，只有「度」到最盡。



最後二人寄語給想向喜劇發展的新一輩入行演員導演，就是「努力」。黃子華聲稱自己跟許冠文度橋時，許冠文也說：「依家我許冠文同黃子華都喺度『度』緊嘢呀！我哋都喺度搏緊命呀！」所以只能夠「硬砌」。

▲ 黃子華認為現在任何戲劇也沒有方程式，反而愈有方程式愈死。

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