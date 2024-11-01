  • 26°C
香港時間：2024111日 (五) 20:59

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

爆谷一周丨許冠文直言笑料靈感來自太太　黃子華：電影工作者要有社會責任

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

《破．地獄》導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華任谷德昭主持節目《爆谷一周》嘉賓。

【許冠文 / 黃子華 / 谷德昭 / 陳茂賢 / 破．地獄】谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》，在明晚（11月2日）播出全新一輯，第一集負責打頭陣的嘉賓，是電影《破．地獄》導演陳茂賢及演員許冠文、黃子華任嘉賓。

一向拍開輕喜劇的陳茂賢自言之所以會創作《破．地獄》這故事，緣於早幾年疫情，很多親人過身，自己有段時期情緒很差，所以很想寫一個故事去問「做人意義係乜？」

破 ‧ 地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破

電影《破．地獄》導演陳茂賢、黃子華、許冠文接受《爆谷一周》主持谷德昭訪問。（右起）

爆谷一周丨最初《破．地獄》充滿負能量

陳茂賢表示，最初寫的故事比較悲涼和充滿負能量，先後被谷德昭、金燕玲和黃子華駡，還記得黃子華曾說：「現在社會氣氛這麼差，我們身為電影工作者要有社會責任，觀眾看完接收了電影中絕望的價值觀後，萬一影響到他們做出不理智的行為，我們責任太大，擔當不起。」

所以當劇本到許冠文手上已修飾了很多，而黃子華笑稱當時也覺得自己說服不了陳茂賢，不過好在最後也有被接納和改動。
 
但對許冠文而言，這根本就是一套喜劇。因許冠文稱現在對喜劇有了新定義，認為一齣電影只要看完令人覺得世界更美好、更快樂和明天更加好，這就是喜劇。

點擊圖片放大
+3
+2

爆谷一周丨掙扎是否變為喜劇

至於那些為了引人發笑而硬堆砌的橋段已過時，反而喊著離開戲院，但喊完後卻覺得很舒服，這才是未來的喜劇。許冠文還指自己經常思考怎樣才能做到這樣的喜劇，想不到給陳茂賢做到了。
 
而拍慣喜劇的許冠文及黃子華坦言，也有掙扎過是否可以將此電影變成喜劇。許冠文直指有好些場口明明可以加插攪笑元素，但都被陳茂賢堅決地表示「唔使」。

《破 · 地獄》

爆谷一周丨許冠文摒棄喜劇演法

黃子華亦聲稱未開拍前曾跟許冠文吃飯，二人也覺戲中其實有很多可以發揮笑料的場口，不過雖然二人心中充滿攪笑慾望，但因為知道陳茂賢心中所想的電影藍本並不是這樣，覺得必須要尊重導演的想法，否則拍出來只會「兩頭唔到岸」。
 
被問到如何摒棄以前的喜劇演法，許冠文表示當時《一路順風》的導演跟自己說：「我由細睇你睇到大，我最鍾意睇你，你演戲真係冇得頂，不過你可唔可以唔演喜劇呢？你做返平時自己咁就得㗎喇！」

許冠文認為一齣電影只要看完令人覺得世界更美好、更快樂，這就是喜劇。

爆谷一周丨笑料靈感來自日常

拍攝《風再起時》導演翁子光亦許冠文跟說：「最緊要就係你唔好攪笑就得㗎喇，你要啲咁多以前嘅影子都冇！」每個叫自己來拍戲的人都是要自己「啲咁多以前嘅影子都冇」，包括陳茂賢。後來許冠文想通，就是以前自己那一套演戲方法在今時今日已經行不通，總之就是要想過另一套出來，是要人完全認不到自己。

許冠文聲稱，以前自己身兼多職，根本忘記了設計角色這一環。現在只做演員，可以有時間和專心設計自己角色，例如今次飾演一個非常執著的喃嘸佬，自己爸爸性格同樣執著，所以便將爸爸和喃嘸佬融合成為一個人，再進入這個人的世界。

而在「大師班」環節，谷德昭化身小影迷，請教許冠文的笑料靈感從何以來？許冠文直言都是從日常生活而來，還笑稱有三分一笑料也是來自太太。

他舉例指，自己正擔心電影是否賣座時，太太卻完全不理會自己，還叫自己立刻去買隻雞回來，因為那個雞檔一日只劏十隻雞，賣完今晚就沒有雞湯飲。忽然令自己覺得電影賣座與否根本不是一回事，最緊要有雞湯，所以很多時很多事就是從身邊看回來。

許冠文笑稱笑料靈感有三分一也是來自太太。

爆谷一周丨子華認為戲劇沒方程式

此外，被問到喜劇有否方程式時，許冠文則肯定地回答「沒有」，並指自己很科學化，以前喜歡看頻率，1分鐘1個笑話，《雙星報喜》就是這樣。

但今天已行不通，因為現在連街市賣菜的人也懂拍這些，抖音、小紅書拍得比你更快。黃子華亦表示現在根本任何戲劇也沒有方程式，反而愈有方程式愈死，所以自己跟許冠文始終相信「度」，只有「度」到最盡。
 
最後二人寄語給想向喜劇發展的新一輩入行演員導演，就是「努力」。黃子華聲稱自己跟許冠文度橋時，許冠文也說：「依家我許冠文同黃子華都喺度『度』緊嘢呀！我哋都喺度搏緊命呀！」所以只能夠「硬砌」。

黃子華認為現在任何戲劇也沒有方程式，反而愈有方程式愈死。

破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價

破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 　Michael盼為香港做返啲嘢

破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
今日 12:39
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
12:52 2024/10/29
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 　Michael盼為香港做返啲嘢
15:49 2024/09/22
破．地獄丨黃子華許冠文破天荒拍片對談 　Michael盼為香港做返啲嘢
破．地獄丨衛詩雅坦言遇從影以來最痛角色　首天開工爆喊向金燕玲黃子華偷師
13:51 2024/09/09
破．地獄丨衛詩雅坦言遇從影以來最痛角色　首天開工爆喊向金燕玲黃子華偷師
破．地獄丨萬國殯儀館首次借出場地讓電影拍攝　黃子華夜闖殮房通道難忘「色香味」感覺
13:42 2024/09/02
破．地獄丨萬國殯儀館首次借出場地讓電影拍攝　黃子華夜闖殮房通道難忘「色香味」感覺

你可能感興趣

破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
今日 12:39
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
12:52 2024/10/29
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
黃子華 許冠文 谷德昭 娛樂人物職業 演員 導演 編劇 電影 綜藝節目 ViuTV

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
迪士尼優惠｜迪士尼樂園突發買1送1低至$302　迪士尼好萊塢酒店自助餐85折【附優惠碼】
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月01日 時間16:05）
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
消委會食油推薦2024｜6款食用油測試含致癌物消委會15款滿分名單一覽
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
不離不棄｜深情女堅持嫁肝癌男友　新婚3個月即喪夫甘願守寡20年只為一封信
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸
奧蘇利雲移港｜桌球天王曾酗酒吸毒私生活紊亂　奧蘇利雲遭長女「割蓆」怒斥差勁爸爸