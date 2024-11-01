品味全城｜逾450間食肆推餐飲優惠低至39折　涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳

▲ 旅發局聯同逾450間食肆推「品味全城」活動，提供餐飲優惠低至39折，涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳。（旅發局提供）

即日起至11月30日，旅發局聯同城中逾450間餐廳及酒吧推出「品味全城」，包括27間米芝蓮推薦餐廳、4間勇奪《黑珍珠餐廳指南》一鑽餐廳、今年新登場餐廳、火鍋店、特色扒房及特色酒吧等，呈獻四大主題餐飲禮遇，部分套餐優惠低至39折。

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品味全城｜品味香港網羅逾20間米芝蓮獲獎、推介餐廳星級套餐低至$280

「品味全城」四大項目之一，包括「品味香港」。旅發局與城中逾300間餐廳合作推出各式優惠。環球美食涵蓋多間米芝蓮獲獎、推介餐廳，包括米芝蓮二星餐廳—分子料理餐廳「廚魔」、米芝蓮一星的傳統粵菜食府「萬豪金殿」、由兩位米芝蓮星級廚師鄭錦富及梁經倫掌舵的一星中菜廳「廚魔名人坊」、提供新派當代韓國料理的一星餐廳「Hansik Goo」。

米芝蓮以外，亦有部分榮獲《黑珍珠餐廳指南》一鑽的高性價比「星」級之選。以「廚魔名人坊」爲例，每位低至$280即可享用特選午餐套餐，品嘗脆皮乳鴿、琵琶豆腐等多道經典粵饌。

「品味香港」逾300間餐廳詳細名單：https://chilleat.diningcity.hk/lang/zh-HK

品味全城｜「牛滋盛宴」攜逾40間餐廳四大類牛宴低至39折

逾40間餐廳推出以牛肉為主題的精選餐點，涵蓋「西式美饌」、「牛鍋宴」、「休閒之選」及「有機素食」四大類別，並提供折扣優惠低至39折。

「西式美饌」 西式餐廳、扒房：

7折（原價 $1,543， 優惠價 $1,080）享用嚴選世界各地頂級牛肉的美式牛扒館 New York Cut 套餐，顧客可自選 USDA 頂級肉眼牛排或澳洲 M7 和牛肩翼肉作主菜

「牛鍋宴」 牛肉火鍋：

39 折（原價 $948，優惠價 $368）享用人氣養生火鍋店香江花月日本牛乳玫瑰鍋，品嘗最優質6-9 款牛肉部位的牛圈及兩杯特飲

「休閒之選」 居酒屋、燒烤、 簡餐：

66 折（原價 $580， 優惠價 $380）享用 日式居酒屋磯の水 產鹿兒島 A4 和牛 一人前，品嘗鹿兒島 A4 和牛他他及刺身

「有機素食」 素食牛肉新選擇：

8折（原價 $288，優惠價$230.4）享用新派美式復古風素食餐廳華麗素食享用威靈頓素牛柳，或以 7 折優惠價享用大啡菇素和牛巨人漢堡套餐

品味全城｜「細味蘭桂坊」蘭桂坊酒吧餐廳指定飲品第二杯半價

「細味蘭桂坊」邀來24間蘭桂坊商戶為市民旅客帶來指定菜單85折優惠，參與餐廳不乏「星」級之選，當中包括香港首間榮獲米芝蓮必比登推介的印度餐廳Bombay Dreams；入選米芝蓮指南、澳籍米芝蓮名廚Shane Osborn所創辦的澳洲現代小酒館Cornerstone及榮獲《黑珍珠餐廳指南》一鑽的新派中菜餐廳The Chinese Library。

「細味蘭桂坊」同時呈獻調酒師精選，凡購買一杯指定飲品，即可享第二杯半價優惠。精選酒品包括2023亞太區十大最佳新晉國際雞尾酒吧Thirsty Shaker招牌雞尾酒Double or Nothing，亦可到訪揉合現代和傳統日本料理的FUMI，品嚐日本評選年度佳釀清酒南部美人特別純米清酒。

品味全城｜「飲吧！香港2024」逾70間頂級酒吧收集徽章贏優惠

活動匯聚逾70間頂級酒吧，每間參與酒吧將提供特色雞尾酒作「迷之特飲」，顧客點選「迷之特飲」即可獲徽章一枚，再遊走不同參與酒吧一一品嚐，收獲徽章越多，優惠更多，包括Whisky Live & Bar Show 2024入場券及指定酒吧内的各式酒品包括「一口酒」（Shot）、高球雞尾酒等。

詳情可瀏覽「品味全城」活動網站。

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