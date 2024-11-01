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日本旅遊｜鳥取縣米子直航開催　賞沙丘風情歎即捕鮮味紅楚蟹

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 51 分鐘前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

從砂丘上可以一覽日本海的絕佳景致。（鳥取縣觀光交流局提供）

鳥取縣位處日本海與日本中國山脈間，自然景觀豐饒，要山有山要海有海，連綿起伏的沙丘都有一個。趁大灣區航空在本周開辦米子直航，加上秋意盎然，正是外遊好時候。

由香港直飛米子約三個半小時，到達米子鬼太郎機場，附近的境港已有幾處熱門旅遊勝地。

大灣區航空由10月27日開辦鳥取米子定期航班，行政總裁吳秀蘭（左）與香港駐東京經濟貿易代表部首席代表歐慧心（右）出席首航慶典。（周美好攝）

全部都是沙！鳥取砂丘+砂之美術館

來到米子，鳥取砂丘幾乎是必去景點。這個位於山陰海岸的地質公園，南北橫跨2.4公里，東西縱橫16公里，部分沙丘高達50米，為日本規模最大的海岸沙丘。難得的是到這裏不必長途跋涉，位於巿中心，由JR米子站前往僅需約20分鐘。

形成這獨特的天然景致，是千代川將日本中國地區山地附近的沉澱物沖到日本海。在強大的海流在海風的作用下，將沉澱物重帶回岸上，估計鳥取砂丘已有逾10萬年歷史。

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別以為到這裏只是獨沽一味漫步沙丘，可遊樂的玩意多的是，除了可以從小高丘上乘坐小纜車和騎駱駝遊覽，也可玩滑翔傘和在30度傾斜的沙丘用滑板滑沙。另外，可嘗試沙丘瑜珈，由專人帶領在日出、夕陽、星空做瑜珈，肯定難忘。

每年不同主題的沙雕

到過砂丘後，可稍移玉步到旁邊的砂之美術館。此美術館於2012年開幕，是世界唯一使用沙作為雕刻作品素材的室內美術館，特別之處是以環遊世界為主題，每年主題都會變更，展期為4月到翌年1月，之後所有沙雕作品會推倒重來。

沙雕作品人物面部表情十分細膩。（周美好攝）

砂之美術館由沙雕專家兼策劃製作人茶園勝彥任職總企劃，每年從海外各國召集沙雕專家合力炮製，作品都是以花崗岩及火山灰組成的沙加水攪拌壓縮而成，並無加入任何黏合劑或凝固劑，十分環保，專家們最快可兩星期完成一個作品。

現時展出的主題為法國篇，巴黎聖母院和凡爾賽宮都披上一層黃沙，重要歷史時刻如法國革命、百年戰爭、拿破崙加冕儀式都雕刻得極之細緻，栩栩如生。

法國文學名著《悲慘世界》也成為沙雕作品。（周美好攝）

鳥取砂丘
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2164-661
入場時間：9am至6pm

鳥取砂之美術館
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17
入場費：成人800日圓（約40港元）；學生400日圓（約20港元）

蟹逅勝地   境港海鮮直銷中心  

蟹，絕對是鳥取代表名物，這裏鄰近日本海，幾乎一年四季都有肥美螃蟹可吃。香港人嗜蟹，到境港水產直賣中心就可品嘗到當造螃蟹。

鳥取又名「蟹取縣」，來到不妨把酒持螯，現時當造是紅楚蟹。肉質鮮甜。（周美好攝）

這裏是漁民攤販聚集地，共有12家海鮮店，於境港上岸的各種海鮮，因為沒有透過中間人買賣直接送到漁市場，出售的海產新鮮不在話下，而且售價相宜，每年9月至6月以紅楚蟹為時令，一隻巨大紅楚蟹最平僅售1,000日圓（約$50港元），便宜得叫人感動。

買了蟹或壽司後，可坐下慢慢歎。（周美好攝）

紅楚蟹可交由店家煮熟，場內設有座位可坐下慢慢品嘗。除了吃蟹，還有各式壽司可選擇。各位不要錯過吞拿魚壽司，境港的吞拿魚位列日本產量第一，在地新鮮捕獲，沒有不吃的理由。

5件拖羅壽司百多港元已有交易。（周美好攝）

境港水產直賣中心
地址：鳥取縣境港市昭和町9-5
營業時間：8am至4pm，周二休息

鬼影處處   水木茂大道+紀念館

從境港水產直賣中心步行約20分鐘，可到達水木茂大道。就算不是萬聖節，這裏整條街都見「鬼」蹤——各式各樣的鬼怪銅像在街上隨可見，連藥房、理髮店、餐廳、手信店和時裝店都以鬼太郎修飾面門，十分一致。

水木茂大道最受歡迎合照的妖怪青銅像，非鬼太郎莫屬。（周美好攝）

這條本町商店街約800公尺，排列了177座各式各樣的妖怪青銅像，也因此令遊客每走幾步都停一停，和不同鬼怪銅像裝飾「合照」，真是打卡打到手軟。

這裏主要景點是水木茂紀念館，水木茂創作了膾炙人口的漫畫《鬼太郎》，事實上他的人生也極富傳奇，年青時做過松下電器與報館員工，後來接到徵召服役，遭敵機空襲炸傷左臂。戰爭結束返回日本，由貸本漫畫家做起，直到《鬼太郎》一舉成名。

紀念館展出了他的作品和收藏品，水木茂生前每次來訪必留下親筆簽名和繪畫，彌足珍貴。

紀念館面前不時有各式妖怪出現，歡迎遊客合照。（周美好攝）

水木茂紀念館
地址：鳥取縣境港市本町5番地
營業時間：9:30am至5pm，最後入館為30分鐘前，年中無休。
入場費：大人1,000日圓（約50港元）、中學生500日圓（約25港元）、小學生300日圓（約15港元）。

館內有大量水木茂作品，畫作除妖怪外，還有以戰爭、科幻、幽默等為題材的作品。（周美好攝）

旅遊 Info
簽證： 持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。
貨幣：100日圓約兌5港元
機票：大灣區航空每周逢二、四、日有3班航機直飛鳥取米子，11月單程票價由$520起（未連稅及託運行李），詳情可瀏覽網址
鳴謝：大灣區航空

 

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