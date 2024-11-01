雙11優惠｜IKEA11.11網上購物節　精選傢俬家飾低至6折【內附優惠詳情】

▲ IKEA11.11網上購物節，精選傢俬家飾低至6折。

【IKEA / 宜家 / 雙11優惠】IKEA即日起推出「11.11網上購物節」活動，多款精選產品限時低至6折起，品類涵蓋床褥、儲物櫃、桌椅、燈具等，買滿指定金額再減400元，更有額外積分回贈。

雙11優惠｜多款產品限時優惠低值6折

6折商品包括電競檯、貯物籃、活動几、記事板、角位梳化床、吊燈、四個抽屜櫃、戶外扶手椅、四格抽屜櫃、量座位梳化等。

優惠時間：即日起至11月14日（數量有限，售完為止）

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▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 精選折扣商品一覽，部分商品低至6折。（取自IKEA網店） ▲ 精選折扣商品一覽，部分商品低至6折。（取自IKEA網店）

雙11優惠｜買滿指定金額立減$400

顧客須在優惠期內完成線上購物及付款，方可享有購物滿4,000元，輸入優惠碼「EC24D11」即減400元，單筆最高減價$400。

（最低購物金額4,000元只計算產品之淨價格，不包括任何服務費用；港幣400元優惠同樣只適用於產品淨價格，不包括任何服務費用）

即日起至11月5日晚上1時59分，於IKEA網店購物並完成付款，即可享額外雙倍yuu積分。

（上述所有優惠僅適用於IKEA網店）

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