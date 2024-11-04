寫滿愛愛滿瀉︱不愛讀書中五被電影感動走上編劇路　卓亦謙：我是旁人眼中的怪小孩

▲ 卓亦謙從小愛閱讀，於中五被電影感動走上編劇路 。

《小小的我，為何愛上大故事？》卓亦謙 導演

小時候看過一部電影，她的第一個鏡頭是這樣子的：

高空之中，晨光之下，聳立在雲層上的巴黎聖母院發出叮噹叮噹的鐘聲，音樂和說書人的聲音同時響起。鏡頭徐徐搖下，穿越雲層，來到十五世紀的法國街道上，鏡頭慢慢推近，經過招牌與遊人，畫面最後停留在帳篷馬車中一名小丑的臉上，他是說書人，向小孩子講述聖母院敲鐘人的傳奇故事。

這部電影是迪士尼動畫《鐘樓駝俠》，當時九歲的我，並不知道這個運鏡手法叫一鏡到底，只純粹地感受到銀幕帶來的觀能震懾力，過了許多年，這個第一幕依然教我歷歷在目，也開啟了我喜歡閱讀不同故事的興趣。

甚麼四大名著、七俠五義、希臘羅馬神話故事我通通都愛，越是天馬行空，越是教我着迷。舉例希臘神話中的神明們，都有著凡人的缺點和黑暗面，我自小唸天主教學校，聖經上神的形象總是廉潔無瑕、神聖莊嚴的，然而，宙斯卻是個好色多情種，為與凡間女子相好，化成一陣金色雨水降到大地，教我不自覺思考：如果凡人有了無上權力，會發生形形式式的荒唐之事。故事為我帶來的種種啟發，讓我對古人的想像力感到驚嘆。

小學五年級的我，最愛的書本是聯經出版社的六冊翻譯小說《魔戒》，可我就是唸不了學校的課本，是旁人眼中的怪小孩。直到《魔戒》電影版的上映，我才彷彿在戲院中找到知音。那年的我，已是中三生，把零用錢都花去買《魔戒》豪華版DVD，把正片和製作花絮都看了許多遍，得知導演Peter Jackson原來是一個拍荷里活B級恐怖片的怪人，他拍攝巫師甘道夫與矮小的哈比人，並非使用電腦特技，而是借位，我初次認識到電影拍攝的魔法。

而第一部讓我痛哭流涕的作品，是我唸中五看的一部九十年代電影《驕陽似我》，當中一句對白"It's not your fault."說到我心坎裏，當場崩潰。也許是被不同的故事和電影震懾過、感動過，我一直是很喜歡故事的人，所以成長後當上了編劇吧。

如今有幸執導了一部電影，始以創作者的身份去面對他人，很是感恩。那些偉大的創作者們除了天份，也經過年年月月的努力和付出時間，才能成就自己心中的故事。縱使天份不足，我也希望自己能夠繼續懷着喜歡故事的心，為電影繼續付出，好好走下去。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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