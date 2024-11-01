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親子旅遊｜HK Express廣島航線正式復飛　來回機票包寄艙行李$1800起

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

香港快運航空宣佈往來香港與廣島機場（HIJ）航線11月1日正式復飛！

【香港快運/HK Express/廣島】香港快運航空（HK Express）宣佈往來香港與廣島機場（HIJ）航線11月1日正式復飛，再次為將香港與廣島連繫起來，讓兩地旅客能以更方便快捷的方式發掘更多可能性！

香港快運廣島航線正式復飛！

香港快運復飛廣島｜計劃明年1月將航班增至每周4班

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示：「作為香港唯一的低成本航空公司，香港快運不僅提供實惠的票價，還擁有全面的日本航點網絡，讓顧客自由選擇來往日本的各大城市，『 遊』你選擇更多。」

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日本一直深受香港市場歡迎，為此，香港快運積極拓展日本各大航點，今年已推出包括廣島的三個日本航點。「感謝各方的努力，我們得以恢復廣島航線，讓顧客能以更直接的方式發掘廣島及其周邊城市的旅遊景點。自航線宣布推出以來，市場反應熱烈，我們計劃於明年1月將航班增至每週4班，以滿足顧客的需求。」

毛潔瓊補充道：「廣島吸引著來自世界各地的旅客，作為國泰集團的一員，香港快運透過集團龐大的全球航點網絡，將世界各地的旅客帶到廣島，並讓廣島與世界連接，我們期待讓更多人看到廣島美好的一面。」

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此外，早前代表廣島縣觀光聯盟的吉祥物廣島熊（HIROKUMA）特地來到香港，與香港快運的管理層和員工見面，並在鬧市派發來自廣島的檸檬糖，吸引了不少市民與這位可愛的廣島代表合照。如果錯過了這次機會，現在只需乘搭香港快運的直航航班前往廣島，就能尋找廣島熊的踪影！

香港快運復飛廣島｜單程機票$338起

根據HK Express官網顯示，香港飛廣島單程機票最平$338，票價包一件隨身行李，來回連稅$1,338起；如有寄艙行李，則需另外附加行李費或選擇「隨心飛」票價，單程為$588起，包一件隨身行李及一件20公斤寄艙行李，來回連稅$1,838起。

港飛廣島單程機票最平$338起。（HK Express官網截圖）

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