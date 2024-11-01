大學發展｜方大申請成為「應用科學大學聯盟」成員　目標在港推廣職專教育

▲ 方大署理校長盧鐵榮。（吳穎嵛攝）

聖方濟各大學今日（11月1日）獲教育局批准，正式成為應用科學大學。當局將提供一系列財政和配套，當中包括撥款一億元作啓動資金成立「應用科學大學聯盟」，支持有關院校聯同業界及持份者作聯動推廣。聯盟將於今個月正式成立並啓動運作。

方大署理校長盧鐵榮指，方大將申請加入成為聯盟的正式會員，與其他應用科學大學在應用研究、創新，以及知識轉移各方面加強交流與合作。他續指，會向向國外和內地的應科大學習，研究資助模式；另與業界合作，提供實習機會予學生，目標在香港推廣職專教育，提高社會的應受性。

都大表示，將與聯盟聯動推廣應用科學大學的發展，包括與業界開拓更多合作，並加強本地、內地及海外院校之間在職業專才教育等方面的交流，推動香港成為國際專上教育樞紐。

香港高等教育科技學院則表示，正朝著升格成為「應用科學大學」推進，同時亦已獲邀以附屬成員身份加入「應用科學大學聯盟」，冀望可於2026年完成學科範圍評審，與不同持分者實踐職學聯通，提升職業專才教育的地位，達到行行出狀元的目標。

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