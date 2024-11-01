虐兒｜童樂居明年引入AI閉路電視加強監察　調查揭7成半受訪市民對守護兒童缺乏認知

▲ 香港保護兒童會總幹事周舜宜、社會政策研究有限公司行政總裁盧紫楓。（香港保護兒童會提供）

本港近年接連發生虐兒事件，香港保護兒童會調查發現，75%受訪市民對守護兒童缺乏認知，71%受訪兒童相關行業工作者更反映沒有接受過守護兒童的相關培訓，且不足4成人入職前有進行性罪行定罪記錄查核。

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香港保護兒童會委託社會政策研究有限公司，於今年5月20日至7月3日期間，以電話訪1,000名18歲以上市民，並以網上問卷和面談訪問400名兒童娛樂和休閒服務業工作者，共訪問1,400人。

結果調查發現，75%受訪市民對守護兒童缺乏認知，近70%兒童相關行業工作者對守護兒童概念的了解也偏低。71%受訪兒童相關行業工作者更反映沒有接受過守護兒童的相關培訓；62%指其企業沒有或不知道有沒有守護兒童政策；且僅37%人在入職前有進行性罪行定罪記錄查核。另只有37.5%受訪市民和42.5%兒童相關行業工作者聽聞《強制舉報虐待兒童條例》，可見認知度不高。

機構建議兒童相關行業的企業制訂守護兒童政策，提供明確行為守則和處理懷疑虐兒事件的程序指引；同時促政府立法規定所有兒童相關行業工作者必須進行性罪行定罪記錄查核，並設立兒童友善場所認證及嘉許計劃等。

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」於2021年爆出虐兒醜聞，34名職員被起訴虐兒罪，當中33人罪成。勞工及福利局局長孫玉菡今日（1日）指，政府於今年3月透過獎券基金撥款，助香港保護兒童會在中心閉路電視系統匯入AI，以加強內部監察和及早識別不當行為；系統預期在明年6月投入服務。他又稱政府將加強保護兒童的上游工作，從源頭預防虐兒個案。

香港保護兒童會總幹事周舜宜稱，會陸續把系統引入至該會轄下27個中心，包括童樂居。若AI發現有人拍打兒童或大力搖晃等，均會即時發出警號，通知員工馬上處理。

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