食物安全｜芬蘭Fazer姆明棒棒糖棒部或鬆脫 食安中心籲勿食用
社會
撰文： 梁薾心
發布時間： 1 小時前
食物環境衞生署食物安全中心今日（1日）呼籲市民不要食用一款進口棒棒糖「Fazer Moomin gift box」，因有關產品的棒部可能會鬆脫。中心呼籲業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。
產品資料如下：
產品名稱：Fazer Moomin gift box
品牌：Fazer
來源地：芬蘭
淨重：每盒二百五十二克
批次編號：240423及240513
此日期前最佳：2024年4月23日及2024年5月13日
進口商：International Operations & Services Company（HK）Limited
中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的棒部可能會鬆脫。調查後發現，上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。
發言人籲市民不應進食及宜棄置受影響批次產品。業界如持有有關批次產品，亦應立即停止使用或出售。中心已知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
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