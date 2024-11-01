食物安全｜芬蘭Fazer姆明棒棒糖棒部或鬆脫　食安中心籲勿食用

▲ 芬蘭Fazer姆明棒棒糖棒部或鬆脫，食安中心籲勿食用。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（1日）呼籲市民不要食用一款進口棒棒糖「Fazer Moomin gift box」，因有關產品的棒部可能會鬆脫。中心呼籲業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Fazer Moomin gift box

品牌：Fazer

來源地：芬蘭

淨重：每盒二百五十二克

批次編號：240423及240513

此日期前最佳：2024年4月23日及2024年5月13日

進口商：International Operations & Services Company（HK）Limited

中心發言人說，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的棒部可能會鬆脫。調查後發現，上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

發言人籲市民不應進食及宜棄置受影響批次產品。業界如持有有關批次產品，亦應立即停止使用或出售。中心已知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

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