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猴痘︱衞生防護中心︰猴痘新變異株於非洲向外蔓延 正密切監察

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

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(資料圖片)

世衞今年八月宣布猴痘爆發為國際關注的突發公共衞生事件。衞生防護中心昨表示，非洲一些國家流行新型病毒株「分支Ib」，目前當地已錄4萬宗懷疑個䅁。由於可能致更嚴重的疾病及有較高的死亡率，防護中心正為可能輸入個案作準備。

中心表示，過去數周非洲國家呈報的猴痘個案及爆發數目持續上升。多國共錄10722宗確診，有36宗死亡個案，同期亦錄得超過四萬宗懷疑個䅁。猴痘有迹象蔓延至非洲以外國家，包括瑞典、泰國、印度、德國和英國，絕大部分非洲以外患者有非洲旅行史。

衞生防護中心表示，目前未有證據顯示能通過日常社交接觸傳播，不過相較2022年流行的傳統猴痘病毒株（分支IIb型），感染新型病毒株有可能出現更嚴重的疾病及有較高的死亡率，會繼續密切留意猴痘病毒的傳播模式及控制措施等。

截至今年10月底，本港共錄得68宗猴痘個案，包括54宗本地個案和14宗輸入個案。全部68名病人均為男性，發病前皆有高風險接觸，未有新病毒株輸入個案。中心表示，目前猴痘準備及應變計劃維持戒備級別，並呼籲如有病徵應求醫，高風險群組應接種猴痘疫苗。

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