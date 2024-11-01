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保育海洋生態︱北大嶼海岸公園今成立　面積約2,400公頃為全港最大

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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北大嶼海岸公園。（政府新聞處圖片）

與香港國際機場相連、全港面積最的海岸公園「北大嶼海岸公園」今日（1日）成立，本港受保護的海洋棲息地面積增至逾8,500公頃。

點擊圖片放大

北大嶼海岸公園面積約2,400公頃，是香港第八個、也是面積最大的海岸公園，為緩解三跑道系統項目對中華白海豚和漁業生境所造成的影響而推展的其中一項措施。

漁護署發言人指，北大嶼海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園與大小磨刀海岸公園，形成相互連接的海洋保護區網絡，面積共約4,570公頃。北大嶼海岸公園亦毗鄰廣東珠江口中華白海豚國家級自然保護區，加強保護中華白海豚的核心棲息地。署方正與內地相關部門商討成立「粵港中華白海豚海洋保護區網路平台」，加強兩地在管理和執法、生態監察和提升措施、教育和宣傳等方面的合作。

發言人續指，北大嶼海岸公園採取與其他現有海岸公園相若的管理措施，包括限制船艇航行速度至最高10節等，並接受已根據《漁業保護條例》（第171章）登記本地漁船申請北大嶼海岸公園捕魚許可證。署方與海事處協調，在今年下半年已兩度提醒海事業界有關規定。

機管局可持續發展總經理李仲騰稱，隨着機場發展成為三跑道系統，機管局致力在經濟發展與環境保育之間取得平衡，將繼續推行改善海洋生態及漁業提升策略下的一系列措施，包括敷設人工魚礁和蠔礁、定期在附近水域投放幼魚等，希望北大嶼海岸公園將為本地海洋環境及漁業帶來長期正面影響。

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