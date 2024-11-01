急救︱「顫動人心」社區計延長至本月底　機構盼進一步推廣急救知識

▲ (機構提供)

香港聖約翰救護機構及香港紅十字會於2019年12月開始推行「顫動人心」社區計劃。機構表示，計劃原定於2023年8月底完結，為了惠及更多社區服務單位及人士，計劃延長15個月至2024年11月底，使更多服務單位職員及市民能夠受惠，進一步促進社區的安全和健康。

聖約翰救護機構指，過去五年間，超過20萬人次接受訓練，強化了社區對突發事件的應變能力。當中包括為合資格的社區服務單位員工免費提供6小時的成人心肺復甦法及公眾人士去顫法課程（PAD），幫助他們掌握心肺復甦法的程序以及自動心臟去顫器（AED）的使用。每個服務單位可派10-12名員工參加。計劃還免費開辦2小時的公眾急救教育講座，涵蓋急救原則、傷口處理及心臟病等主題，旨在提高公眾的安全意識。

計劃有望進一步推廣急救知識，使其成為社會的普遍技能。計劃亦於2024年10月13日舉辦「社區計劃閉幕典禮」，藉此總結過去的成效並進一步提升公眾急救意識。 盼望未來繼續有機會擴展不同的推廣急救計劃，以持續為社區帶來正面影響。

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