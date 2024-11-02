遲來DSE狀元︱元朗鄉中黃靖康榜眼晉身超級狀元 　基本法問答比賽奪冠、讀中大醫科

▲ 黃靖康立志從醫，現於中大醫學院就讀。（學校提供圖片）

【DSE / 遲來的狀元 / 俞東晴 / 黃靖康】2024年中學文憑試（DSE）增添1名「遲來的狀元」，令應屆文憑試狀元人數由10人，增至11人。

新界鄉議局元朗區中學公布，自2022年俞東晴成為該校首名中學文憑試（DSE）狀元以來，今年畢業生黃靖康再創佳績，成為該校首位香港中學文憑試超級狀元。

黃靖康在7月首次放榜時已在文憑試考獲5科5**，涉及中文、英文、數學必修部分、化學及地理科，並在公民與社會科考獲「達標」等級，同時在數學延伸部分單元2（代數與微積分，即M2）奪得5**，已是「超級榜眼」。本周四（10月31日）再接獲考評局通知，其上訴覆核申請成功，原先考獲5*的生物科獲提升為5**，晉身「超級狀元」之列。

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元朗鄉中今日（2日）對外報喜，形容黃靖康「愛國愛港，高才卓識，博聞強記，熟讀《憲法》與《基本法》，深入了解中國歷史文化和社會發展」，提及他先後贏得第7屆《基本法》全港校際問答比賽冠軍及「2021年國家憲法日」網上問答比賽優異獎，並於2023年帶隊獲得教育局《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽亞軍。

校方指，黃靖康從小立志從醫，目睹本地醫療系統危機，志向愈堅，現就讀香港中文大學內外全科醫學士課程-環球醫學領袖培訓專修組（GPS）。校方表示，他特別對兒科有興趣，期望改善病童身心健康，尤其關注重症及貧困和衝突地區的醫療問題，以期推動健康公平。

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一名考生上訴成功 超狀增至9人

考評局表示，考生可就考生異常事件向獨立的「上訴覆核委員會」提出上訴覆核，其中考試異常事件有3宗、覆核成績程序有2宗，以及116宗就答卷評分覆核個案。

截至2024年10月31日，一名考生經上訴覆核後於一個科目的成績獲提升一級，合共於四個核心科目取得最高等級(即中國語文、英國語文與數學必修部分取得5** 級及公民與社會發展科(公民科)取得「達標」)，並於三個選修科取得5** 級，有關考生並同時於數學必修及延伸兩部分均取得5**級。

因此，經上訴覆核後，2024年文憑試於四個核心科目均取得最高等級並於三個選修科取得5** 級的考生人數，由10人增至11人；當中，同時於數學必修及延伸兩部分均取得5**級的考生人數亦由8人增至9人。

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