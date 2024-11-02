東京電影節丨洪金寶出席大師班講從影感受　許冠文黃子華分享拍攝趣事

▲ 大哥大洪金寶現身東京國際電影節出席大師班。

文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局率領業界代表團成員參與第37屆東京國際電影節，並舉行多場分享活動，包括香港殿堂級動作演員及導演洪金寶出席大師班，與當地觀眾及影人分享多年來的從影感受。

文創處亦贊助「光影浪潮 — 香港電影新動力2024 東京站」呈獻10部香港電影，當中多部電影作品的主創人員亦親臨現場，與觀眾分享拍攝心得，一同展現香港電影的魅力。

東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日 洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」

▲ 「光影浪潮 — 香港電影新動力2024 東京站」開幕。

東京電影節丨洪金寶分享武師辛酸

今次洪金寶親身出席大師班，當晚座無虛席，現場先放映洪金寶自導自演的《特工爺爺》，映後大哥大現身與觀眾交流，表示很喜歡拍電影：「16歲起在片場跟胡金銓導演學習，每個小崗位都工作過，對每個位置都很感興趣。」入行多年，自言完全沒有退休的想法：「每拍完一部電影便想下一部電影有甚麽新意，即使當年拍片一部接一部沒有休息，也完全不覺辛苦。」

洪金寶覺得有工開就開心，最喜歡開工拍戲，更笑言：「我可能前世是頭牛。」被問及從影多年至今有什麼願望，洪金寶表示：「現在有3個願望，一是身體健康，二是開開心心，三是期待香港電影創造更多奇蹟，希望觀眾多多支持香港電影。」

另外，洪金寶表示獲邀參加大師班很開心，多謝大家多年來對他的支持，期待能拍攝更好的電影作品，讓觀眾每天看20次。

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東京電影節丨光影浪潮展現港影魅力

由文創處資助，香港國際電影節呈獻，香港駐東京經濟貿易辦事處支持的「光影浪潮 — 香港電影新動力2024 東京站」昨日正式開幕。

影展的開幕電影為《破．地獄》，其導演陳茂賢、演員許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康亦親身到場與觀眾作映後分享。文創處期望透過放映不同的香港電影，讓當地的觀眾都可以欣賞及認識近年香港電影特色及發展，將香港電影這個品牌推得更廣更遠。



許冠文及黃子華在映後談與觀眾分享拍攝時的趣事，當中許冠文被問及與黃子華的合作感受，他表示想不到30多年前第一次合作後要等這麼多年才有第二次：「當年觀賞黃子華的棟篤笑表演，已經感覺他腦筋靈敏、作風大膽；第一齣電影的合作後，想不到要苦等了32年才能再度攜手演出。」

黃子華也想不到要等多年後才可以再次與許冠文合作：「當年嘗盡苦果也渴望擔當演員；惟在人無所求的32年後，反而有幸與許冠文一起擔當演員出演。」

對於戲中的角色，許冠文表示與自己個性相反：「自己戲中的表現與自己現實中勇於表達愛意的真實性格相反，我的角色表現是取材於自己不苟言笑、守舊刻板的父親模樣。」黃子華聞言乘勢打趣反問現場的日本觀眾，探問大家的父親是否如戲中角色般保守、刻板，惹來笑聲不斷。

光影浪潮今次整個影展呈獻10部香港電影，其主創人員亦會親身出席影後分享環節，詳情如下 （排名不分先後）:

《破．地獄》導演 — 陳茂賢、演員 — 許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康

《武替道》導演 — 梁冠堯、梁冠舜、演員 — 伍允龍

《九龍城寨之圍城》動作指導 — 谷垣健治、演員 — 伍允龍

《贖夢》演員 — 劉俊謙

《第八個嫌疑人》演員 — 林家棟

《臨時劫案》演員 — 林家棟

《我談的那場戀愛》導演 — 何妙祺

《但願人長久》監製 — 李駿碩、導演 — 祝紫嫣

《送院途中》導演 — 卓韻芝、演員 — 游學修

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