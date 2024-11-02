TVB節目巡禮2025丨《新聞女王2》劇情率先曝光　佘詩曼李施嬅再惡鬥高海寧成磨心

▲ 《新聞女王2》劇情曝光！

無綫電視昨晚（11月1日）假電視廣播城1廠舉行年度盛事節目巡禮，公布2025年重點劇集及綜藝節目製作，前後共播放6部劇集及3套綜藝節目的宣傳片；整個盛況將輯錄成特備節目《TVB同行創新節目巡禮2025》，並於今晚（2日）翡翠台9時30分播映。

已落實於2025年推出的6部TVB劇（排名不分先後），分別是郭晉安及龔慈恩帶領四生六旦主演的《金式森林》；黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯主演的《香港探秘地圖》；吳啟華、陳煒、劉佩玥、吳偉豪、江嘉敏主演的《非份之罪》；陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕主演的《死有對證》；林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉主演的《刑偵12》；宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥主演的《巨塔之后》。

而未有安排播放宣傳片的劇集則有《新聞女王2》、《臥底嬌娃》、《造星帝國》、《璀璨之城》、《俠醫》、《夫妻的博弈》、《正義女神》、《模仿人生》、《玫瑰戰爭》。

▲ 《非份之罪》

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TVB節目巡禮2025丨林保怡吳啟華宣萱回歸

6部作品中，《刑偵12》、《非份之罪》及《巨塔之后》，分別邀來了久未參與無綫劇集拍攝的林保怡、吳啟華及宣萱助陣，鍾鎮濤、湯鎮業。

昨晚播放的宣傳片內所見，《刑偵12》主題詭異吸晴，以「新七宗罪」為信念的殺手集團、向死者進行「儀式性行刑」，而主力調查事件的張振朗，將再度挑戰演技新高度，角色患有「解離症」的他，在短短分半鐘的宣傳片中，先後展現了驚恐、痛苦及陰森的極致情緒，演技不輸林保怡。

▲ 《刑偵12》

至於以集團爭鬥為主題的《巨塔之后》，除所有場景、角色造型夠派頭，更包含不少大場面，其中飛機失事、巨型吊臂崩塌的場口便極具震撼感。

至於以探討人性黑暗面為主的《非份之罪》，單是「少女墮樓」、「無臉女屍」、「石棺禁戀」、「一億殺機」、「危險遊戲」等單元個案名稱已相當吸引，加上劇中集中了不少無綫上位小花的演出，再加上詭異曲折的案情佈局，同樣相當吸引。

▲ 《巨塔之后》

另外由郭晉安及龔慈恩擔正的《金式森林》，集合四生（羅子溢、羅天宇、何廣沛、陳浚霆）及六旦（陳曉華、何依婷、郭柏妍、江嘉敏、陳星妤、莊子璇）演出，還有好戲之人羅蘭姐加持！

觀乎宣傳片的Close up鏡頭，何廣沛及陳曉華與以往角色比較有極大蛻變，何廣沛難得展現市儈陰森一面，陳曉華則激罕地驚現兇狠奸樣，再加上何依婷的性感及陳曉華的濕身演出，相信劇集播出後定必話題十足。

至於由祥哥及龔嘉欣主演的《香港探秘地圖》，題材是近年久違的恐怖片，劇集涉及的「無頭鬼」、「狐仙」、「UFO」及「結界」等主題亦相當吸引，相信定必能掀起煲劇熱。

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TVB節目巡禮2025丨《新聞女王2》劇情曝光

至於最矚目的《新聞女王2》，雖然未有播放宣傳片，但根據官方發布資料，主演藝人已落實為佘詩曼、黃宗澤、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、陳曉華及何廣沛，故事講述文慧心（佘詩曼飾）離開了SNK後，加入了劉艷（王敏奕飾）創辦的新媒體公司「公開平臺」，並與效力於SNK新聞台的古肇華（黃宗澤飾）和張家妍（李施華飾）繼續在新聞報導領域上展開競爭。

由於文慧心在新興的媒體領域中依然保持著不可撼動的新聞女王地位，令SNK新任總監古肇華頗爲忌憚。張家妍雖然順利升任SNK電視部副總監，但由於始終受到掣肘，最終毅然跳槽加入新成立的新聞機構，與SNK和公開平臺形成三足鼎立局面，而在政府新聞處擔任要職的許詩晴（高海寧飾），頓時成爲各方爭相拉攏的關鍵人物。⁠

▲ 《新聞女王》

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