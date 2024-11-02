打擊假學歷｜孫玉菡：內地人申請高才、優才學歷須經第三方認證　無造假空間

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【高才通 / 優才計劃 / 搶人才 】昨日（11月1日）起，高才通計劃新增13所海內外頂尖大學，令名單增加至198間。坊間關注，大學假學歷風波會否蔓延至高才通及優才計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡今日表示，高才通或優才計劃申請來港時提供學歷證明方面，一直有嚴謹要求。以高才通計劃為例，不論屬哪個類別，現時來自內地的申請，若以學歷作申請資格，一定要經過第三方認證。

打擊假學歷｜海外大學會直接向就讀大學認證

孫玉菡續指，內地有完整第三方認證安排，基本上沒有造假空間。若是來自其他海外大學，會直接向其就讀大學對接作認證。入境處會以最嚴格方式把關。



至於網上流傳高才通續簽攻略，例如教人開設空殼公司。孫說，有留意到內地網站有很多來自所謂中介的假消息，呼籲高才通申請人及簽證持有人不要相信中介假消息。今次政府清晰列出四種續簽條件，包括：在港已獲聘用、以非僱傭合約形式工作、受聘於非本港企業而有高收入、或在港開辦或參與業務，不需再透過中介、不需再詢問別人。

至於奧蘇利雲經優才計劃來港，入境事務處（入境處）處長有穿針引線並提供便利，但要求很頂尖人才自行申請，未必人人願意，認為政府主動邀請感覺或會更好，希望成功率更高。他指，奧蘇利雲選擇來港正正證明香港吸引力及獨特之處，會繼續用好自身制度優勢，優才計劃下會推出主動邀請類別，細節仍在敲定。

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