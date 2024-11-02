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搶人才｜孫玉菡：入境處就假學歷嚴格把關　奧蘇利雲來港有穿針引線

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 奧蘇利雲 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(資料圖片）

【高才通 / 優才計劃 / 搶人才 】

昨日（11月1日）起，高端人才通行證計劃新增13所海內外頂尖大學，令名單增加至198間。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，高才通或優才計劃申請來港時提供學歷證明方面，一直有嚴謹要求。以高才通計劃為例，不論屬哪個類別，現時來自內地的申請，若以學歷作申請資格，一定要經過第三方認證。

孫玉菡續指，內地有完整第三方認證安排，基本上沒有造假空間。若是來自其他海外大學，會直接向其就讀大學對接作認證。入境處會以最嚴格方式把關。

他亦表示，今次我們清晰列出四種續簽條件，包括在港已獲聘用、以非僱傭合約形式工作、受聘於非本港企業而有高收入、或在港開辦或參與業務，來港不需再透過中介、不需再詢問別人。

至於奧蘇利雲經優才計劃來港，入境事務處（入境處）處長有穿針引線並提供便利，但要求很頂尖人才自行申請，未必人人願意，我們主動邀請感覺或會更好，希望成功率更高。他指，他選擇來港正正證明香港吸引力及獨特之處，會繼續用好自身制度優勢，優才計劃下會推出主動邀請類別，細節仍在敲定。

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記者：另外想請教網上流傳高才通續簽攻略，例如教人開設空殼公司。知道政府就續簽條件訂立四大情景。可否分享你覺得訂立這些情景條件後，可帶來甚麼好處？能否提升續簽率？

勞工及福利局局長：最重要是說清楚。我們留意到內地網站有很多來自所謂中介的假消息，我希望藉此機會，我們已說得很清楚，要符合續簽條件，就須符合特區政府就四個途徑訂下的清晰規限。

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