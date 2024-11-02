焚城丨上畫累積票房破380萬元成開畫冠軍　阿Dee想演謝君豪角色摑Jeffrey

▲ 《焚城》演員王丹妮、林家熙、何啟華、謝君豪、魏浚笙、王菀之、許恩怡展示「一世隊友2025慈善月曆」。

電影《焚城》在昨日（11月1日）正式上映，電影首日上畫累積票房衝破380萬元成開畫票房冠軍，同時成為2024年下半年最高開畫票房港產片，在淡市下創理想成績。

《焚城》演員謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、林家熙（Locker）及許恩怡（Natalie）在上畫日組成謝票先頭部隊，四出到戲院答謝觀眾支持。

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▲ 《焚城》演員謝票。

焚城丨穿消防制服出場

當中4位男士以及Louise更身穿白背心搭上消防制服出場，英姿十足，他們在現場除了公布票房好消息外，更同時宣布《焚城》X《破・地獄》限量電影套票，同日開售3小時內經已全售罄，亦首度公開一眾演員以消防員造型拍攝的「一世隊友2025慈善月曆」，並即將進行慈善義賣。

謝票小隊甫現身戲院，歡呼聲此起彼落，觀眾們都大讚電影。眾演員隨即介紹自己角色，當Jeffrey指所演的叫細柱時，阿Dee鬼馬地說：「你接受自己係細柱。」全場觀眾隨即爆笑，阿Dee即時又補一句：「真係唔係吖嘛！你睇佢手臂幾粗？」

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焚城丨講最想交換演哪個角色

主持人又問到大家想交換戲中哪個角色，Locker選擇區嘉雯出演的天文台台長，Jeffrey聽從觀眾意見選王敏德，阿Dee表示想做豪哥角色「煙鏟」，揚言可以掌摑Jeffrey，至於Ivana 想做直昇機機師，豪哥則選莫文蔚，笑指做高官角色有得坐冷氣房演出，眾人答案幽默，聽到全場捧腹大笑。

至於Louise就選擇演消防隊長的白宇，想嘗試一穿戲中橙色的輻射保護衣「A袍」。演員們隨即憶起穿上該服裝拍攝的苦況，當時他們均要先背著氧氣樽，再穿上其他裝備，非常炎熱焗促，另因為只有20分鐘氧氣提供，故他們經常要換氧氣樽才可繼續拍攝，相當辛苦。

演員們即場分享參演感受，大家都同聲表示因製作規模龐大，台前幕後各有困難之處，Locker難忘曾遇上惡劣天氣：「有日橫風橫雨，啲帳篷都吹跌，大家團結一心咁每人捉住一邊，就連導演明哥同老闆（監製江志強）都一齊幫手。」

▲ 《焚城》演員謝票。

焚城丨香港實景拍攝

Natalie就指出災難電影少不了避難墟冚場面：「美術組搭出一個好真實嘅避難所，好細緻，我哋𠴱日同超過300個群演一齊通宵拍，而我仲要演感情戲，好驚自己演唔好阻礙大家，但最後成功咗。」

至於Ivana非常榮幸能夠參與大製作：「老闆同導演覺得呢套戲係一部講香港嘅電影，所以要求香港實景拍攝，我知道回收場係用上4幅不同空地拼湊而成，當中道具、場景製作都係一絲不苟。」

豪哥再一次感謝出品人兼監製江志強：「令我最感動嘅係而家呢個市道，好似有個傻傻哋嘅投資人，拎咁多錢出嚟投資呢部戲，始終災難片比劇情片投資更多，個風險係好大，好熱愛電影嘅人先會咁做，故此希望大家多啲入場支持！」

上畫前發表感性長文的阿Dee就說到，背後為《焚城》付出的一眾電影人花了很多心血，非常感動有份參與：「我其實能夠參演，呢個機會係超級超級難得，好慶幸大家入場支持！」

▲ 《焚城》演員謝票。

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