沙田單車節丨選手失控撞急救站　導致多名單車手連環相撞有人送院

▲ 首屆沙田單車節在今日開鑼。

【沙田單車節 / 城門河 / 源禾路】首屆沙田單車節今日（11月3日）開鑼，吸引接近700人參加，賽道環繞沙田城門河畔，可是起步不久發生多次意外。

沙田單車節首場賽事清晨6時半舉行，於源禾遊樂場附近起步，但比賽進入只第二圈，便有選手失控撞向急救站帳篷，隨後的多名車手亦收掣不及失控相撞，救護員立即上前協助。

有車手肩膊受傷，亦有報稱頸部不適，其中有單車手要用擔架床抬離賽道，送上救護車送院治理，而大部分車手自行起身繼續比賽，大會工作人員舉起黃旗提示選手賽道收窄。

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沙田單車節丨手在路邊接受治理

另一場賽事，一名選手在經過鋪在起點地面的橫額時，被橫額絆到失事，於是大會工作人員將橫額搬到路旁，車手在路邊接受治理。

今日沙田單車節共有11場盃賽，環繞沙田城門河畔進行，單車手將穿梭沙田鄉事會路、大涌橋路，之後由火炭路翠榕橋折返沙田源禾路終點。不同盃賽有不同繞圈數目，預計所有賽事在上午11時半完成。

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