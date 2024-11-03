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深水埗丨汝州街越南漢持刀追斬同鄉　二人馬路上亂跑險象環生

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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深水埗發生越南漢持刀追斬同鄉事件。（香港突發事故報料區）

【深水埗 / 汝州街 / 越南漢】深水埗汝州街發生越南漢持刀追斬同鄉事件！在網上流傳一條的影片，一名穿黑衣的男子在光天化日下目無皇法，手持疑似利刀的長形物體，在深水埗汝州街追住一名灰衣男。

二人追逐時並由行人路跑到出馬路，當時有車在二人身邊經過，險象環生。

從片中所見，兩名男子邊追逐邊疑用越南語互罵，當中黑衣持刀男多次攻擊對方，但灰衣男多次成功避開，甚至對黑衣男作出挑釁動作。

不過在躲避時，灰衣男也曾一度跌倒在地上，不過很快便站起身再躲閃。

上水廣場丨珠寶店清晨被爆竊損失約100萬元首飾　警方正追緝3名賊人

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深水埗丨初步疑涉金錢糾紛

後來二人隔住欄杆停下來對峙，之後二人再追逐並圍着欄杆不斷繞圈。

在影片最後，灰衣男隨手拿起路邊化寶爐的鐵枝作武器，在路中心與黑衣男鬥起來，但影片結束也沒交代結果。

據悉，警方於昨日（11月2日）下午5時許接獲一名女途人報案，指於深水埗汝州街及界限街交界有約5人打架，
接報後到場僅發現一名32歲越南籍男子，其餘人已逃去無蹤。

警方拘捕一名持刀越南籍男子，正追緝其餘涉案越南籍漢，初步疑涉金錢糾紛。

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