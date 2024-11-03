都大35周年校慶晚宴圓滿舉行　繼往開來續創無限可能

▲ 晚宴由政務司副司長卓永興（右五）、中聯辦教育科技部王偉明部長（右四）、都大副校監方正博士（左五）、校董會主席黃天祥博士工程師（左四）、校長林群聲教授（右三）、都大基金顧問委員會主席李國華博士（左三）、首任校董會主席鄭漢鈞博士（右二）、榮休校長黃玉山教授（左二）、校友會會長周世傑（右一）及學生會主席陳子樂（左一）一同主禮。

香港都會大學（都大）今年慶祝成立35周年，大學自年初起籌辦了一系列活動，向社會大眾展示大學三十五年以來的蛻變與驕人成就。重點慶祝活動「35周年校慶晚宴」於上周五（11月1日）假香港會議展覽中心舉行，匯聚社會各界友好、一眾師生及校友，祝願大學承先啟後，繼往開來，為國家及香港培育更多優秀人才，在高等教育領域中繼續發光發亮。

▲ 一眾主禮嘉賓聯同大學校董會成員及管理層合照。

晚宴由香港特別行政區政府政務司副司長卓永興、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）教育科技部王偉明部長、都大副校監方正博士、校董會主席黃天祥博士工程師、校長林群聲教授、都大基金顧問委員會主席李國華博士、首任校董會主席鄭漢鈞博士、榮休校長黃玉山教授、校友會會長周世傑先生及學生會主席陳子樂一同主禮。香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮博士亦有出席到賀。

香港特別行政區行政長官兼都大校監李家超在晚宴上發表視像致辭時說：「都大多年來的顯著蛻變有目共睹，從一間主要為在職人士提供遙距教育的學院，發展為充滿活力而全面的綜合型大學。都大充分展現其靈活度高的特性，通過與業界緊密合作，開設多元課程，有效地回應社會需求。」

▲ 行政長官兼都大校監李家超發表視像致辭，指都大已發展為充滿活力而全面的綜合型大學。

▲ 行政長官兼都大校監李家超發表視像致辭，指都大已發展為充滿活力而全面的綜合型大學。

他表示，都大今年成為本港首間應用科學大學，並為應用科學大學聯盟提供秘書處服務。他表示政府已撥款一億元作為聯盟的啟動資金，相信聯盟將加強本港與世界各地應用科學院校的聯動推廣和合作。他並鼓勵都大繼續努力培育人才，促進科技發展，在全球建立「留學香港」品牌，協助香港打造成國際高端人才集聚高地。

黃主席致辭時表示，都大一直不斷追求進步，成功蛻變轉型，雖然僅成立35年，其影響力不容小覷，是香港教育界最「深藏不露」的大學之一，至今培育了超過15萬名畢業生，在各行各業盡展所長。其中，護理學課程自1994開辦，現時全港約有三分一的護士均是都大培育出來的。

▲ 都大副校監方正博士（左四）與其他嘉賓主持祝酒儀式。

他指都大在成為應用科學大學後，聯同業界推出更多專業實用的課程，包括與香港國際航空學院合作，讓修讀航空服務管理榮譽工商管理學士學位課程的學生可選擇「見習機師」專修範疇，成為民航機師，又開設全港首個寶石及珠寶學應用學位課程，以及智慧建造和建築信息模擬應用理學碩士課程等，讓學生日後事業發展更靈活，貼近社會需要。

他強調，都大著重培育學生全人發展，今個學年起規定所有一年級學生必須參加精神健康急救課程，提高學生自我意識，照顧自己和他人，是香港首間大學引入相關安排。大學並致力回饋社會，包括與懲教署「立德學院」合作，為在囚人士提供更多元進修渠道，為更生作好準備。

▲ 校董會主席黃天祥博士工程師指都大一直不斷追求進步，成功蛻變轉型。

林校長表示，都大一直擔當自資高等教育發展的先導者，以創新思維革新求變，成就有目共睹。大學今年初獲批成為本港首間應用科學大學；並購置物業為學生提供住宿，創本地高等院校先河；並正進行其他校園發展計劃，包括計劃成立工業中心及「衛星校園」，以提供多元化的人才培訓。

他續說：「光陰荏苒，大學這些年來的變遷及發展，均是未曾涉足的新領域，期望大學的往後發展繼續得到都大社群的全力支持和信賴，上下齊心協力續創高峰。」

▲ 校長林群聲教授表示，都大一直擔當自資高等教育發展的先導者。

晚宴共有近七百名嘉賓、校友及師生出席，席間都大師生及校友合力呈獻精彩才藝表演，包括以節奏強勁的舞蹈為晚宴揭開序幕，然後是古箏演奏《戰颱風》一曲，並配上由「動畫及視覺特效榮譽藝術學士」課程學生製作的動畫，帶來一場視聽盛宴。另一邊廂，幾位學生及校友為校慶盡展歌喉，為現場嘉賓送上一首由校友和老師共同創作的《We are all HKMU》，以表他們對大學的深厚感情，將現場氣氛推至高潮。

今年正值創校35周年，都大於多方面有長足發展，除了成為本港首間應用科學大學，物理治療學士課程亦取得專業認證，以及連續第二年成為研究資助局「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」獲資助金額及項目最多的院校等。展望未來，都大將繼續以活力和能量向前邁進，與香港各界一同突破界限，創造無限可能。

▲ 晚宴共有近七百名嘉賓、校友及師生出席。

▲ 都大師生及校友合力呈獻精彩才藝表演。

▲ 都大師生及校友合力呈獻精彩才藝表演。

▲ 都大師生及校友合力呈獻精彩才藝表演。