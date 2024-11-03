休班警遇擊丨周六凌晨油麻地被刺傷　警方拘36歲持行街紙非華裔男子

▲ 油尖警區重案組2隊高級督察蘇文浩，講解非華裔男子涉嫌凌晨搶劫及刺傷休班警員案。（TVB截圖）

【休班警 / 行街紙 / 彌敦道】一名休班警員周六凌晨在油麻地遇搶劫及中刀受傷，事後一名36歲持行街紙非華裔男子被捕，現正扣留調查。

案發在周六凌晨2時，警方接報油麻地彌敦道348號外一名非華裔男子嘗試偷取一名休班警員的銀包。雙方糾纏期間，休班警員表明自己的警員身份，但非華裔男子用一把刀多次襲擊他的頸部及手腳。

休班警嘗試去制服男子，可是不成功，期間有途人嘗試勸阻及用手機拍下片段，最終非華裔男子搶劫無果後逃去。

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休班警遇擊丨將疑犯拘捕

警方翻查閉路電視後鎖定疑犯身份，並在他於紅磡的住所搜出數十部手提電話、衣物及多個銀包，並以行劫及襲警罪將疑犯拘捕。遇襲的警員送往伊利沙伯醫院，經治理後已出院。

油尖警區重案組2隊高級督察蘇文浩稱：「事件中受害人雖然無受到任何財物損失，但其頸部及身體多處，包括手腳都有鎅傷。這名非華裔男子不但在深夜時分趁市民疲倦或警戒心低的時間，就嘗試去犯案、去偷東西，更隨身帶備利器。雖然類似案件並不常見，但警方對於牽涉嚴重暴力的罪行，是採取零容忍態度，我們有足夠決心及能力去偵破這類罪案。」

警方並重申行劫罪是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判囚終身監禁。

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