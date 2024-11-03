戰場上丨黎芷珊到訪烏克蘭見證戰火下感人見聞　7人家庭親述冬天瑟縮地下室避難經歷

▲ 黎芷珊主持TVB節目《戰場上》。

由黎芷珊主持的TVB台慶節目《戰場上》內，走進當今世界戰火最激烈的兩個戰場—烏克蘭及以色列，走遍一個又一個昔日曾遭受戰火洗禮的大城小鎮，悼念在戰爭中無辜喪生的普通市民、同時用心聆聽戰火倖存者的遭遇及與戰爭有關的故事。

本周播出的頭5集《戰場上》將集中描述烏克蘭的情況，芷珊於首集第一個到訪的、是2022年「俄烏戰爭」的首個戰場霍斯托梅爾，並拜會了當地一個7人家庭。

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▲ 戰爭中報廢的汽車。

戰場上丨美滿生活盡毀

7人家庭的爸爸及媽媽原本享受著美滿的退休生活，但因俄烏大戰爆發，7人經歷了一段驚心動魄的過去，兒子透露曾經有個當地的男人，因去了隔壁的房子為手機叉電，結果慘遭射殺，爸爸則向芷珊敍述當時炮彈及炮彈碎片如何在空中飛過兼近在咫尺的親身經歷，芷珊覆述謂：「其實唔止驚啲飛彈飛到嚟呢間屋，可能會有好多碎片彈入嚟，都好危機，所以每次一有警報，佢哋一定會匿喺地牢。」

最終這個集合了6個大人、1個小朋友的大家庭，於俄軍佔領霍斯托梅爾期間，於儲物地下室度過了漫長的兩個星期。

當時正值冬天、還在下雪，7人要在斷水斷電的情況下靠儲起的糧食過日子之餘，就連走上樓上的小屋去洗手間也是步步驚心兼有限制，皆因俄軍會隨時衝入屋，芷珊說：「佢哋話俄軍入過嚟幾次，但都只係查問佢哋屋企有幾多人，命令佢哋唔好出去，同整爛晒所有電話電腦。」

原本6大1小擠在地下室打地舖兼限水限糧限廁已相當辛苦，但更難捱的是6位大人要出盡辦法令當時只有6歲的小孩不要感到害怕。

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戰場上丨滿街壁畫悼念無辜亡魂

之後，芷珊透過陸路入境烏克蘭，抵達烏克蘭首都基輔。她先帶觀眾到基輔昔日最安全的避難所地鐵站看一看，於戰爭爆發期間，在基輔地鐵站避難過夜的人數曾高達 33萬8千人。

芷珊另外還到俄烏戰爭昔日最慘烈的數個戰場，伊爾平、莫瑞及布查等，感受這幾個基輔的周邊城鎮村落，如何因為戰爭變得滿目瘡痍，及見證有多少生靈因而被塗炭。

▲ 布查屠殺紀念碑。

她在布查的其中一個感人見聞，是該處曾經有居民被殺的地方，都會有人畫畫悼念；據倖存居民透露，由於戰爭期間不少無辜市民被射殺，理由可以是外出放狗或踩單車，故當時大家都不敢出門，以致街上無數屍體沒人處理。

最終教堂的人因為不忍心，冒險將屍體偷運進教堂後園，並建立了509個紀念牌紀念亡者，當中100個沒有刻上名字的紀念牌，是因屍體身份未能確認。另一個感人見聞，是莫瑞於戰爭期間，整條村794人大部分均沒有撤離，留守村內為當時守護莫瑞的烏軍煮食及送水。

芷珊還訪問了一位在布查見證戰爭的Julia，Julia在節目中將親述當時如何直擊四處戰火，及戰鬥機在窗口前面經過的真實體驗。

▲ 《戰場上》

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