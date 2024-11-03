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九華百周年｜九龍華仁書院百周年慶典　義工萬條頸巾鋪「100」數字破健力士紀錄

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九龍華仁書院百周年慶典，義工萬條頸巾鋪「100」數字破健力士紀錄。（華仁一家基金有限公司提供）

華仁一家基金有限公司表示，九龍華仁書院百周年慶典的首個活動，「世界紀錄在華仁」活動於昨天 （2日） 在校內順利完成。

活動中，200多名義工齊心協力將1萬條頸巾鋪成「100」3個數目字，創造了一項新的健力士世界紀錄：最大的頸巾數量。同日下午，義工將這些頸巾與茶包、白米和營養補充品一起裝進1萬個福袋，送到明愛日間護理中心的長者手中。同場超過500位校友及嘉賓共同見證了這個紀錄的誕生。

200多名義工齊心協力將1萬條頸巾鋪成「100」3個數目字。（華仁一家基金有限公司提供）

基金會指，這次活動成功籌得近400萬港元，用作支援港九兩華增聘更多母語英語教師和推行STEAM教學計畫。 這不僅是每位華仁社群成員的紀錄，也代表了校友、師生、家長、朋友對母校和社會的團結、關愛和支持。他們的集體努力，體現了 「立己助人，與人同行」的華仁精神。

基金會補充，未來華仁社群將繼續支持兩所母校，共同推動優質教育和社會責任，響應百年校慶口號「愈顯主榮」，培育更多有能力、有愛心的領袖，為社會發展作出貢獻。

基金會又感謝所有義工、善長、顧問、支持機構的關心、投入、捐助和支持，並承諾會繼續支持兩所華仁的持續發展。

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