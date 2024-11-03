  • 26°C
香港時間：2024113日 (日) 22:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前立法會議員邵家臻患胃癌切除半個胃　體重跌15公斤

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

前立法會議員邵家臻患胃癌。（邵家臻Fb圖片）

前立法會議員邵家臻今日在社交平台透露患胃癌，經緊急手術，切除半個胃及附近淋巴，體重跌15公斤，正待腫瘤化驗報告，才決定是否需要及如何化療。

邵家臻上月19日在社交平台透露自己身體違和要入院治療。他今日稱，是自己在10月初感到腸胃不適，普通科醫生說是胃酸過多，惟服藥數日後嘔吐大作，轉看專科醫生，對方稱是胃炎，需服特效藥，但嘔吐反而加劇，遂往醫院求醫，醫生擔心是十二指腸阻塞，安排緊急入院，但檢查結果顯示是胃癌。

點擊圖片放大

邵其後進行緊急手術，需先切掉半個胃及附近淋巴，先解決消化問題，現時仍待腫瘤化驗報告，方知是否需要及如何化療。邵說，自己體重跌了15公斤，傷口癒合進度理想，在入院第16日出院。多謝醫護人員悉心照顧和關心他的人。

昨日原是邵家臻基督教研究文學碩士課程畢業禮，惟人在病榻，只能透過電腦遙距觀禮。「同學有心，為我送上畢業袍，來一張別開生面的畢業相，叫這次畢業比之前任何一次都來得特別。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

突遭浸大停教學職務　邵家臻斥政治打壓
19:39 2020/01/17
突遭浸大停教學職務　邵家臻斥政治打壓
邵家臻不獲浸大續約 戴耀廷教席去留明揭曉
22:36 2020/07/27
邵家臻不獲浸大續約 戴耀廷教席去留明揭曉
戴耀廷及邵家臻等人遭解僱或不獲續約　楊潤雄：政府一直無參與大學人事管理決定
19:17 2020/08/03
戴耀廷及邵家臻等人遭解僱或不獲續約　楊潤雄：政府一直無參與大學人事管理決定
懲教署：疫情反覆未能恢復公務探訪　邵家臻促講清開放標準
19:07 2020/09/04
懲教署：疫情反覆未能恢復公務探訪　邵家臻促講清開放標準
【林嘉泰離世】社署副署長昏迷11日離世　社福界婉惜邵家臻：一等一好人
12:10 2021/02/01
【林嘉泰離世】社署副署長昏迷11日離世　社福界婉惜邵家臻：一等一好人

你可能感興趣

突遭浸大停教學職務　邵家臻斥政治打壓
19:39 2020/01/17
突遭浸大停教學職務　邵家臻斥政治打壓
邵家臻不獲浸大續約 戴耀廷教席去留明揭曉
22:36 2020/07/27
邵家臻不獲浸大續約 戴耀廷教席去留明揭曉
戴耀廷及邵家臻等人遭解僱或不獲續約　楊潤雄：政府一直無參與大學人事管理決定
19:17 2020/08/03
戴耀廷及邵家臻等人遭解僱或不獲續約　楊潤雄：政府一直無參與大學人事管理決定
胃炎 基督教 化療 手術 醫生 畢業 邵家臻 胃癌 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月03日 時間16:05）
生態旅遊丨紅花嶺郊野公園開幕　激罕刺桫欏及小靈貓常出現
生態旅遊丨紅花嶺郊野公園開幕　激罕刺桫欏及小靈貓常出現
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉