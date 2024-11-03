前立法會議員邵家臻患胃癌切除半個胃　體重跌15公斤

▲ 前立法會議員邵家臻患胃癌。（邵家臻Fb圖片）

前立法會議員邵家臻今日在社交平台透露患胃癌，經緊急手術，切除半個胃及附近淋巴，體重跌15公斤，正待腫瘤化驗報告，才決定是否需要及如何化療。

邵家臻上月19日在社交平台透露自己身體違和要入院治療。他今日稱，是自己在10月初感到腸胃不適，普通科醫生說是胃酸過多，惟服藥數日後嘔吐大作，轉看專科醫生，對方稱是胃炎，需服特效藥，但嘔吐反而加劇，遂往醫院求醫，醫生擔心是十二指腸阻塞，安排緊急入院，但檢查結果顯示是胃癌。

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邵其後進行緊急手術，需先切掉半個胃及附近淋巴，先解決消化問題，現時仍待腫瘤化驗報告，方知是否需要及如何化療。邵說，自己體重跌了15公斤，傷口癒合進度理想，在入院第16日出院。多謝醫護人員悉心照顧和關心他的人。

昨日原是邵家臻基督教研究文學碩士課程畢業禮，惟人在病榻，只能透過電腦遙距觀禮。「同學有心，為我送上畢業袍，來一張別開生面的畢業相，叫這次畢業比之前任何一次都來得特別。」

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