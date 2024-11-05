消息：夏寶龍周五在深圳晤港政商界　料傳達新指示

▲ 消息指，港澳辦主任夏寶龍本周五將在深圳主持有關香港發展的座談會，港府高官、商會高層、商界代表均獲邀出席。

消息指，港澳辦主任夏寶龍南下，本周五（8日）將在深圳主持召開有關香港發展的座談會，港府高官、商會高層、商界代表均獲邀出席。

立法會原定本周五，與行政長官李家超、行政會議成員及政府高官進行午宴，據悉將會改期。中聯辦主任鄭雁雄亦會出席。

消息指，有關會面邀約數日前已發出，並已提前佈置「功課」要與會者提交。

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦圖片）

上月見滙豐、怡和管理層

夏寶龍上月分別在北京會見滙豐集團、怡和集團管理層，呼籲滙豐繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。希望怡和以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港了解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作為，為香港保持繁榮穩定更好發揮作用。

夏曾促從人力、物力、財力撐港

自去年12月底以來，國家主席習近平、港澳辦主任夏寶龍多次喊話本港工商界、企業家，要以「實際行動」愛國愛港。李家超近月亦頻頻引用。

去年年底，夏寶龍曾表示，當有人惡意唱衰香港、鼓動外資撤離製造恐慌的時候，工商界更應堅定對香港的信心，從人力、物力、財力各個方面支持香港。據知，希望商界堅定對港的信心，以實際行動支持國家和香港發展。

盼商界採取實際行動撐創科

知情者透露，中央其中一項商界採取的實際行動是：更積極投資創科，推動香港發展成為國際創科中心，強調中央近來多次提及香港要改革，創科是重要一環，香港要實現由治及興，亦要靠創科突圍。

消息續指，中央和港府認為，工商界和企業家在創科範疇的投入仍不足，強調要發展創科，除了政府政策引導，更需要市場力量加持。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】