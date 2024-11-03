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腎病｜腎臟基金會：累計斥資逾億購買自動「洗肚機」　每年資助120名患者「洗血」

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基金會成立45周年，今日（3日） 舉行記者會回顧工作成效。(朱永倫攝)

香港腎病患者數目持續上升，對俗稱「洗血」及「洗肚」的需求龐大。香港腎臟基金會今日（3日）表示，過去已推出不同資助計劃，包括斥資逾億購買1,642台自動「洗肚機」；開設非牟利「洗血」中心，每年為60名病人進行7,000次「洗血」；並資助患者進行「家居洗血」，每年可資助60名患者進行一萬次「洗血」。

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基金會成立45周年，今日（3日） 舉行記者會回顧工作成效。主席雷兆輝指出，根據香港醫院管理局香港腎病資料庫， 2023年全港共有11,200多名末期腎衰竭病人，全年新增患者1,400多名。當中，糖尿病患者佔52%，比1996年的數據增加了一倍，第二位及第三位，分別是腎小球炎（19%），和高血壓及腎血管病（12%） 患者。如果能夠防範高血糖、高血脂、高血壓、及過重，將有效預防腎病。

治療方面，2023年31%病人獲得腎臟移植，22%進行俗稱「洗血」的血液透析治療，47%接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療，醫生會因應病人的條件，決定採用何種的療法。目前，基金會透過籌募所得的善款，分別就「洗血」和「洗肚」兩種療法，提供支援和服務。

「洗肚」治療方面，2023年底，香港73%「洗肚」病人採用俗稱「手洗」的連續性可攜帶腹膜透析，27%人選探俗稱「機洗」的家居自動腹膜透析。雷兆輝稱，在家過夜進行「機洗」是最好的選擇，因影響患者生活程度最低，但「洗肚機」價格昂貴，每部8.4萬元；若要租用，亦需每月付3,600元，直至不需要治療為止。

他指出，基金會自1997年起，向財政條件符合規定的病人，提供「自動腹膜透析機支援病人計劃」，免費借用「洗肚機」。自2020年更首創「共融互用計劃」，由籌募所得的67萬元捐款作種子基金，購買80台「洗肚機」供患者使用及參與融資，所得款項再用作購置新機，以滾動式的資金累積，讓更多患者受惠。

根據計劃，病者須連續36個月，每月貢獻2,333元予「共融互用」基金，之後便無需再貢獻，但可繼續使用透析機直至無需接受治療為止，一般病者可用上3至4年，最長的可達10年。

過去27年，基金會添置了1,642台自動「洗肚機」（價值約港幣1.37億元），資助逾3,000名患者，在家接受超過3百萬次洗肚治療。

雷兆輝表示，推出「共融互用計劃」後，採用在家過夜進行「機洗」的病人由佔全體「洗肚」病人的21%上升至27%，增長明顯，預期未來五年能達至40%左右。

至於洗血治療方面，基金會於1981年在九龍城成立全港首間非牟利「洗血」中心，1994年在禾輋開設第二間中心，現時每年可為60名病人進行7千次「洗血」，資助費達200萬港元。

同時以優惠價格資助病人進行「家居洗血」。每年共可資助60名患者進行一萬次「洗血」，資助費達200萬港元。

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