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醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義

社會

發布時間： 50 分鐘前

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醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

施政報告提出多項醫療改革措施，醫務衞生局局長盧寵茂指，醫管局普通科門診在改革後，將會改為主力照顧弱勢社群，政府會研究優化弱勢社群的定義，若是不屬弱勢社群的危重病人，屆時亦須付費。

施政報告提出要改革醫管局、衞生署及基層醫療署的定位，衞生署集中做監管等，不再提供胸肺、皮膚科等治療服務，公立醫院就負責弱勢社群及危重病人。盧寵茂昨在電視節目中承認，日後普通科門診或只接受弱勢社群求診，其他慢性疾病或傷風感冒等患者應改向私家醫生求醫，「普通科門診是照顧一些弱勢社群的『家庭醫生』…否則我們再培訓幾多醫生也好，你都是會浪費。」

他稱會研究優化現有醫管局對於弱勢社群的定義，或簡化申請免費的程序。他透露，至於危重病人包括中風、心臟病、癌症、罕見病甚至嬰兒的病，此類病人除非是弱勢社群，屆時亦須付費，但政府會研究增加對危重病人的資助。

施政報告同時提出2026年第四季推出「社區藥房」計劃。盧寵茂指，社區藥房推出後方便市民領取醫管局藥物，服務涵蓋公立醫院、居院舍或慢病共治計劃的病人，但不涵蓋一般私家診所的發燒、感冒等輕症藥。

他說初步構思社區藥房覆蓋全港18區，每區最少設置5至6間，「理論上此類社區設施應該喺你（屋企）門口，起碼有合理距離，避免去醫院仲近過去『社區藥房』 」。

為何要等到2026年才推出？盧寵茂解釋設立社區藥房並不簡單，首先要建立基層醫療藥物名冊，其後採購常用藥物，也要升級電腦系統，最後要招聘足夠的藥劑師，並提供充足培訓。

他強調社區藥房配藥費用與醫管局服務一樣，如需額外藥物諮詢才另加收費，收費由藥劑師訂定，但諮詢不是強制性，由病人自行選擇。他形容至今藥劑師對計劃反應良好，「佢哋唔單止配藥咁簡單，可為市民提供用藥安全，同埋健康管理。」

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